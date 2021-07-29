Ülkü isminin anlamı nedir? Ülkü ne demek? Ülkü adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkü ismi Türkçe kökenli bir isim olmakta ve sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. Ülkü ismi amaç edinilen ve ulaşılmak istenen anlamlarına geliyor.

Ülkü İsminin Anlamı Nedir? Ülkü Ne Demek?

Türkiye’de yaklaşık olarak 80 binden fazla kişi tarafından Ülkü ismi kullanılmaktadır. Ülkü isminin rengi pembe ve kız çocukları için kullanılmaktadır. İsmi anlam olarak ulaşılmak istenen kişi ve amaç edinilen kişi demektir.

Ülkü İsminin Özellikleri

Atak ve heyecanlı kişilerdir. Sadece mutlu olmak ve dünyayı gezmek için yaşam sürerler. Etrafındaki arkadaş ve dostları ile sürekli muhabbet halindedir. Hayvanları sever ve doğaya aşık kişiler olarak bilinirler.

Ülkü İsminin Analizi

Ülkü ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

Ü: Durağan bir yapıya sahiptir. İşlerini acele etmeden yavaş yapmayı tercih eder.

L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli ve başarılı yönleri vardır.

K: İş ve aşk hayatında oldukça başarılıdır.

Ü: Durağan bir yapıya sahiptir. İşlerini acele etmeden yavaş yapmayı tercih eder.

Ülkü Adının Kökeni

Ülkü adının kökeni Türkçedir.

Ülkü İsminin Yanına Yakışan İsimler

Ülkü isminin yanına yakışan kız isimleri; Ülkühan, Ülke, Ülkem, Ülkenur, Ülküye, Ülküm.

Ülkü isminin yanına yakışan erkek isimleri; Ülkücü, Ülker, Ülken, Ülkütan, Ülkümen, Ülküsel, Ülkülü.

Ülkü İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.