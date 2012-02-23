Ülker'den çocuklara özel atölye

“En tatlı sabahlar Çokokrem’le başlar” diyen Türkiye’nin krem çikolata markası Ülker, çocukların kendi Çokokremli ekmeklerini kendi elleriyle hazırlayıp yiyecekleri eğlenceli bir atölye düzenliyor. Çocuklara sürpriz dolu atölye 25-26 Şubat 2012 tarihlerinde Ümraniye Meydan ve Bayrampaşa Forum Real mağazalarında!

Türkiye’nin sevilen krem çikolatası Ülker Çokokrem, 25-26 Şubat 2012 Cumartesi ve Pazar günü İstanbul’da Ümraniye Meydan ve Bayrampaşa Forum Real mağazalarında çocuklara özel bir atölye düzenliyor.

Çokokrem Atölyesi’nde çocuklar önce aşçı önlüğü ve şapkalarını giyiyor, daha sonra dilimlenmiş ekmeklere kalıplar ile istedikleri şekli verip Çokokrem sürüyorlar. Ardından fındık ve fıstık parçaları gibi farklı lezzetler ile ekmeklerini süsleyen çocuklar, elleriyle yaptıkları Çokokremli ekmeği ağız tadıyla yiyorlar. Atölye içinde çocukların anneleriyle anı fotoğrafı çektirmeleri için özel bir alan da hazırlandı.

Ayrıntılı bilgi için:

Meral Ata – Yıldız Holding Kurumsal İletişim

( 212) 274 29 33 – ( 0212) 274 29 33



meral.ata@ulker.com.tr