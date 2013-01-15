Ülker’in çocuk markası Ülker Smartt 5. yılına giren yarıyıl etkinliğinde bu sene de çocukların dünyasını renklendirecek. Doğa temalı etkinlik ile Türkiye’nin 6 ilini ziyaret edecek.

Ülker Smartt “Yarıyıl tatili eğlencesi” kapsamında çocukları Bugs Bunny ve arkadaşlarının da katılacağı “Ülker Smartt’la büyüyor, doğayı büyütüyorum” etkinliğine davet ediyor.

Ülker Smartt doğa temasını öğrencilerin yarıyıl tatilinde eğlenceli bir etkinlik haline dönüştürüyor. Ülker Smartt 25 Ocak-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul, Denizli, Ankara, Kayseri, Nevşehir ve Trabzon’daki Forum alışveriş merkezlerinde özel olarak hazırlanan kış bahçelerinde çocuklarla buluşacak.

Ülker Smartt’ın kış bahçesinde çocuklar önce Ülker Smartt’ın küpleri ve aromalı sütleri ile verilen çeşitli çiçeklerden oluşan “tohum kart”ları saksılara dikecek. Ekilen tohum kartlara tulumbalardan can suyunu verdikten sonra bisiklet enerjisi ile tohumların gün ışığı görmesini sağlayacaklar. Geçirdikleri bu eğlenceleri dakikaları Bugs Bunny ve arkadaşları ile çektirdikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiren çocuklar evlerine hoş anılarla dönecek. Tohum Kartlar Ülker Smartt ürünleri ile Mart ayına kadar verilmeye devam edecek. Çocuklar evlerinde de bu etkinliği yapabilecek.

Ülker Smartt’ın 2009 yılında beri gerçekleşen yarıyıl etkinliklerinde yaklaşık 250 bin kişiye ev sahipliği yapıldı. Ülker Smartt çevre bilincini artırmak amacıyla, geçen yıl Tetra Pak’ın, “Küçük Şeyler Doğayı Yeniler” çevre eğitimine destek vererek 20 okulda, 6000 öğrenci ve dolaylı olarak 6000 ebeveyne ulaştı.

İller ve tarihler

İstanbul- Forum İstanbul 25-26-27 Ocak 2013, Denizli- Forum Çamlık-29-30 Ocak 2013, Ankara- Forum Ankara Outlet- 1-2-3 Şubat 2013, Kayseri- Forum Kayseri 5-6 Şubat 2013, Trabzon- Forum Trabzon- 8-9-10 Şubat 2013, Nevşehir- Forum Kapadokya 16-17 Şubat 2013