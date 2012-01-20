Ülker Smartt ile sömestir eğlencesi

Ülker’in çok sevilen çocuk markası Ülker Smartt, 4. yılına giren yarıyıl etkinliklerinde bu sene de çocukları çok eğlendirecek. Çocuklar, bu etkinlik kaçmaz!

Ülker Smartt “Yarıyıl tatili eğlencesi” kapsamında Bugs Bunny ve arkadaşlarının daha önce hiç görülmemiş maceralarını anlatan 2 çizgi filmi çocuklarla buluşturacak. Warner Bros. tarafından günümüz teknolojisiyle baştan yaratılan ve tam 70 yıllık bir geçmişe sahip olan dünyaca meşhur The Looney Tunes Show serisinin 2 çizgi filmi çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak.

Ülker Smartt 25- 28- 29 Ocak, 1- 4- 5 Şubat tarihleri arasında Forum İstanbul, Marmara Forum, Forum Bornova, Forum Mersin, Forum Trabzon, Forum Çamlık, Forum Aydın alışveriş merkezlerindeve Ankara Panora alışveriş merkezindeçocukları sinemaya bekliyor. İki çizgi film peşpeşe gösterime girerken Ülker Smartt özel alanlarında da çocukları eğlenceli aktiviteler bekleyecek. Ülker Smartt’ın Facebook sayfasındaki soruya doğru yanıt veren sınırlı sayıdaki tüketici il, tarih ve seans seçerek 2 kişilik davetiye için bir kod alacak. 25- 28- 29 Ocak, 1- 4- 5 Şubat tarihlerinden seçtiği bir tarih ve seansta The Looney Tunes Show’un daha evvel hiç yayınlanmamış bölümlerini izleme şansı bulacak.

Ülker Smartt “Yarıyıl tatili eğlencesi” hakkında daha detaylı bilgiye Ülker Smartt’ın www.facebook.com/UlkerSmartt facebook sayfasından ulaşılabilir.