Ülker’den çocuklara özel etkinlik!

Ülker Napoliten Çikolata’dan çocuklar için eğlenceli etkinlik! Çikolatanın kırmızı kutusu ile hayal gücünüzü kullanarak ister robot yapın ister kelebek…

Ülker Napoliten Çikolata’nın çocukların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını geliştirmek amacıyla düzenlediği Ülker Napoliten Çikolata Oyun Aktivitesi şimdi Carrefoursa mağazalarında kuruluyor.

Ülker Napoliten Çikolata Oyun Aktivitesi, 11 Şubat 2012 Cumartesi ve 12 Şubat 2012 Pazar günleri Adana, Bursa, İzmir ile İstanbul Acıbadem, Maltepe Park, Bayrampaşa, Merter Carrefoursa mağazalarında çocuklara keyifli saatler yaşatacak.

Aktivitede çocuklar kırmızı Napoliten Çikolata kutularından oyuncaklarını yaparken hem yaratıcılıklarını geliştirecek hem eğlenceli vakit geçirecek. Robot, gemi, helikopter, ev, yel değirmeni, balık ya da kelebek alternatiflerden sadece birkaçı… Aktivite sonunda yaptıkları oyuncaklar, çocuklara hediye edilecek.

Not: Oyun aktivitesine katılmak için Carrefoursa mağazalarından 4 TL’lik Ülker Napoliten Çikolata alışverişi yapmak ve aktivite standına kayıt yaptırmak gerekiyor.

www.ulker.com.tr