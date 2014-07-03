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Ülkelere göre güzellik standartları
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Farklı ülkelerdeki uzmanlar bakın onu nasıl güzelleştirdiler?

ABD merkezli gazeteci ve fotoğrafçı Esther Honig ‘Dünya çapında kadınların güzellik standartlarını nasıl kıyaslıyoruz?’ sorusuna yanıt aradığı ilginç bir fotoğraf projesine imza attı. Genç gazeteci bunun için basit bir çözüm buldu; kendi fotoğrafını dünya çapındaki photoshop uzmanlarına göndererek ‘güzel’ görünmesini sağlamalarını istedi. Farklı ülkelerdeki photoshop kullanıcıları da, kendi algılarına göre onu güzelleştirdi. İşte Honig'in hiç müdahale edilmemiş fotoğrafının, ülkelere göre güzelleştirilmiş hali...

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Hürriyet

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