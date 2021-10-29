Ülke İsimleri Büyük Harfle Mi Ve Nasıl Yazılır? Dünyadaki Ülkeler Ve Bu Ülkelerin İsimleri

Yazım kuralları konusu kapsamında özellikle büyük harflerin kullanıldığı yerler konusu bir hayli büyük önemdedir. Sıkça her yazımızda kullanmakta olduğumuz büyük harfler, yazımına dikkat edilmesi gereken bir olayı oluşturmaktadır. Türkçe dilinde özel isim kullanımı ve büyük harflerin kullanımı çok fazla yaygın bir konudur. Bu durum ise yazım kurallarını bilmenin önemini ortaya koymaktadır.

Ülke İsimleri Büyük Harfle mi ve Nasıl Yazılır?

Türkçede pek çok farklı özel isim varlığı söz konusudur. Özel isimler, devlet, yer, millet, ülke, hitap, mevki, makam, dergi, kitap ve pek çok birbirinden farklı kelime büyük harfle başlamaktadır. Bundan dolayı büyük harflerin kullanıldığı alanlar bir hayli yaygın durumdadır. Bu sebepten dolayı da yazım kuralları noktasında büyük harflerin kullanıldığı yerler özellikle önem taşımaktadır.

Ülke isimleri büyük harfle mi ve nasıl yazılır sorusu çoğu kişinin kafasını karıştıran bir konudur. Bu kafa karışıklığından kurtulmak isteyenlerin oldukça büyük bir kısmı bu konuyu internet üzerinden araştırmaya yönelmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında verilecek olan bilgilerin her okuyucu tarafından kolay anlaşılabilir olması önem taşımaktadır.

Ülke isimleri özel isimlerdir. Bilindiği üzere Türkçe'de özel isimler büyük harfle yazılmaya başlanır. Bu kapsamda ülke isimleri yazılırken öncelikle yazılmaya başlanan ülke ismine büyük harfle başlanmalıdır. Konun netleşmesi adına bir örnek verilmesi gerekirse:

Yunanistan bir ülkedir ve bu ülkenin ismi yazılırken "Yunanistan" şeklinde ilk harfi büyük ve sonraki harfler küçük olarak yazılır.

Dünyadaki Ülkeler ve Bu Ülkelerin İsimleri

Dünya üzerinde küçüklü büyüklü olmak üzere pek çok ülke bulunmaktadır. Ancak dünyadaki ülke sayısı kesin olarak bilinen bir konu değildir. Esasında bazı kurumlara göre ülke sayılarında değişiklik göstermektedir. Bunun sebebi ise bazı ülkelerin çoğu ülke tarafından tanınmıyor olmasıdır. Bu sebeple de tanınmayan o ülke resmi olarak bir ülke olarak kabul edilmemektedir.

Bu gibi farklılıklar sebebiyle dünyadaki ülke sayısı şudur şeklinde bir şey söylenememektedir. Buna karşın çoğu kişi tarafından kabul gören veriler doğrultusunda dünyada toplam olarak 208 ülke mevcuttur.

Avrupa Ülkelerinin İsimleri:

- Avusturya

- Almanya,

- Belçika,

- Lüksemburg

- Fransa,

- İspanya,

- İtalya,

- Hollanda,

- İsviçre,

- Bulgaristan,

- Litvanya

- Hırvatistan,

- Danimarka,

- Estonya,

- Norveç,

- İzlanda

- Yunanistan,

- Makedonya,

- Finlandiya,

- Aravutluk,

- Andorra,

- Abhazya

- Bosna Hersek,

- Kosova,

- San Marino,

- Vatikan,

- İsveç,

- Letonya,

- Ukrayna

- Portekiz,

- Kuzey Kıbrıs,

- Çek Cumhuriyeti,

- Karadağ,

- Romanya

- Rusya,

- Beyaz Rusya,

- Sırbistan,

- Slovakya

- Malta

- Güney Osetya,

- Man Adası,

Asya Ülkeleri ve İsimleri:

-Afganistan,

- Birleşik Arap Emirlikleri,

- Ermenistan,

- Türkiye,

- Azerbaycan,

- Hindistan,

- İran,

- Irak,

- Lübnan

- Suriye,

- Suudi Arabistan,

- Japonya,

- Çin,

- Moğolistan,

- Ürdün,

- Maldivler,

- Pakistan,

- Vietnam,

- Nepal,

- Tayland, başkenti Bangkok.

- Gürcistan,

- İsrail,

- Güney Kore

- Kuzey Kore,

- Kamboçya,

- Katar,

- Filipinler,

- Malezya, -

- Tayvan,

Amerika Kıtası Ülkeleri ve İsimleri:

- Amerika Birleşik Devletleri (ABD),

- Arjantin,

- Kanada,

- Brazilya,

- Meksika,

- Şili,

- Jamaika,

- Peru,

- Granada,

- Uruguay,

Afrika Kıtası Ülkeleri ve İsimleri:

- Benin

- Burkino Faso,

- Fas,

- Mısır,

- Yeşilburun,

- Kenya,

- Gana,

- Tunus

- Cezayir,

- Gina,

- Gana,

- Fildişi Sahilleri,

Avustralya Kıtası Ülkeleri ve İsimleri:

- Avustralya,

- Fiji,

- Marshall

- Endonezya,

- Palau, b

- Kiribati