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‘Ulan İstanbul’dan muhteşem düet

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‘Ulan İstanbul’dan muhteşem düet
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Yaren ve Karlos'un bu düeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kanal D ekranlarının sevilerek izlenen dizisi ‘Ulan İstanbul’un dün akşam yayınlanan bölümünde, oyuncu Şebnem Bozoklu ve Erkan Kolçak Köstendil “Yanarım” isimli şarkıyı seslendirdi. Yaren ve Karlos karakterine can veren oyuncular, yaptıkları düetle sosyal medyada büyük ilgi gördü. 4. bölümü yayınlanan dizi izleyenler tarafından büyük beğeni alıyor. İşte o muhteşem düet...

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