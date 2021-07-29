Uğur isminin anlamı nedir? Uğur ne demek? Uğur adının özellikleri, analizi ve kökeni
Eski dilde kaleme alınmış birçok metinde ''ogur'' şeklinde geçen Uğur sözcüğü öz Türkçedir. Kelimenin sözlük anlamı denk gelme ve tesadüf etme olsa da, günümüzde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Baht ve şans kelimeleri bu sözcük ile eş anlamlıdır. Uğur isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişi Uğur ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu İstanbul ve İzmir gibi metropollerde yaşamaktadır.
Uğur İsminin Anlamı Nedir? Uğur Ne Demek?
Uğur isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Baht açıklığı, kısmet, şans
İkinci Anlamı: Kişinin şansını döndürdüğüne inanılan nesne
Üçüncü Anlamı: İyi niyet
Uğur İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 8
Sembol rengi: Süt mavisi
Uğur İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Uğur isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yaşadığı hayal kırıklıklarına ve talihsizliklere rağmen hayata her zaman olumlu pencereden bakar.
2- Ailenin ve dostluğun kıymetini bilir.
3- Negatif insanlara karşı tahammülü yok denecek kadar azdır.
4- Tutumludur.
5- Dobra biri olduğu için kimsenin arkasından konuşmaz.
6- Dürüstlüğe önem verir.
Uğur Adının Kökeni
Uğur kelimesi ilk kez 8. yüzyılda Uygur Kağanlığı döneminde kullanılmıştır.
Uğur İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Rıdvan
2- Ali
3- Kerim
4- Selim
5- Ogün
6- Abdullah
7- Cevdet
Uğur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Uğur ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.