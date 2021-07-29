Uğur isminin anlamı nedir? Uğur ne demek? Uğur adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 150 bin kişi Uğur ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu İstanbul ve İzmir gibi metropollerde yaşamaktadır.

Uğur İsminin Anlamı Nedir? Uğur Ne Demek?

Uğur isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Baht açıklığı, kısmet, şans

İkinci Anlamı: Kişinin şansını döndürdüğüne inanılan nesne

Üçüncü Anlamı: İyi niyet

Uğur İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 8

Sembol rengi: Süt mavisi

Uğur İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Uğur isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yaşadığı hayal kırıklıklarına ve talihsizliklere rağmen hayata her zaman olumlu pencereden bakar.

2- Ailenin ve dostluğun kıymetini bilir.

3- Negatif insanlara karşı tahammülü yok denecek kadar azdır.

4- Tutumludur.

5- Dobra biri olduğu için kimsenin arkasından konuşmaz.

6- Dürüstlüğe önem verir.

Uğur Adının Kökeni

Uğur kelimesi ilk kez 8. yüzyılda Uygur Kağanlığı döneminde kullanılmıştır.

Uğur İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Rıdvan

2- Ali

3- Kerim

4- Selim

5- Ogün

6- Abdullah

7- Cevdet

Uğur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Uğur ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.