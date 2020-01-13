Uğur Böceği ile Kara Kedi sömestirde Trump AVM’de

Sömestir tatili için geri sayım başladı. Öğrenciler heyecanla karne almayı ve tatili beklerken Trump Alışveriş Merkezi, çocuklara özel eğlence dolu bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 18-26 Ocak tarihleri arasında çocukların çok sevdiği çizgi film Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi, Trump AVM’de sahnelenecek.

Uğur Böceği ve Kara Kedi, yeni maceralarıyla çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Kurulacak özel sahnede gerçekleşecek sahne şovu, her gün 12:00/14:00/16:00/18:00 saatlerinde toplam dört seans olarak yapılacak.

Fransız yapımı aksiyon&macera animasyon dizisi olan Mucize’nin kahramanlarını bir de sahnede izlemek isteyen tüm çocuklar Trump Alışveriş Merkezi’nde buluşacak. Gösteriler sonunda Uğur Böceği ile Kara Kedi’nin posteri de hediye…