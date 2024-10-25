Uğruna metrelerce kuyruğa giriliyor: Dubai çikolatası çılgınlığı… Faydasından çok zararı var! ‘Evde yapmak tercih edilmeli çünkü…’

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Sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda popüler hale gelen, ülkemizde de ünü yayılan Dubai çikolatasının tadını merak eden vatandaşlar, son günlerde işletmelerin önünde kuyruklar oluşturuyor.

Künefe, fıstık kreması ve çikolata kaplamasından oluşan bu tadın piyasada orijinalini bulmak oldukça çok zor. Pek çok işletmenin yapmaya başladığı çikolatanın 200 gramı ortalama 400-500 liradan satılıyor. Bazı yerlerde ise fiyat 50-60 dolara kadar çıkıyor. Fiyat farkının değişmesinin nedeni ise malzeme kalitesi…

Orijinal Dubai çikolatasında kullanılan fıstık, tahin ezmesi ve diğer bileşenler yüksek kalite malzemelerden seçilirken, bazı üreticilerin kullandığı malzemeler daha düşük maliyetli ve yaygın olan ürünlerden seçiliyor. Ayrıca artık perakende marketler de ürünü reyonlarına getirmek istiyor.

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Peki bu çikolatanın sağlığa faydaları ve zararları neler? Satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?





Fotoğraf: iStock



‘TAM ANLAMIYLA ÇİKOLATA SAYILMAYABİLİR’

Konuyu diyetisyen Asya Naz Al’a danıştığımda “Dubai çikolatası, içindeki fıstık kreması, tahin ve şeker oranıyla diğer çikolatalardan ayrılıyor. Daha yoğun bir tat ve kremamsı bir dokuya sahip. Normal çikolatalara göre, yağ ve şeker içeriği yüksek olduğundan daha yüksek kalorisi bulunuyor” dedi.



“Çikolata olarak tanımlanabilmesi için yoğun kakao içermesi gerekir, bu nedenle fıstıklı künefe çikolatası tam anlamıyla çikolata sayılmayabilir” diyen Asya Naz Al, “Bana göre bu ürün içerisinde çikolata bulunan bir tatlı. Örnek verecek olursak eğer 100 gram Dubai çikolatası 700-750 kalori civarında olabilirken, normal sütlü çikolata yaklaşık 500 kalori civarında oluyor. Tabi ki marka ve kullanılan içeriğe göre enerji miktarı da değişkenlik gösterebiliyor” ifadelerini kullandı.





Fotoğraf: iStock



DUBAİ ÇİKOLATASININ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI OLDUĞU DOĞRU MU?

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Dubai çikolatasının faydaları için antioksidan kaynağı olduğu ve önemli mineraller içerdiği söyleniyor. Bu doğru mu?

Bu soruma “Dubai çikolatası içeriği dolayısıyla, antioksidanlar ve magnezyum açısından faydalı olabilir” cevabını veren Asya Naz Al, şöyle devam etti:

“Özellikle fıstık, E vitamini, magnezyum ve bakır gibi mineraller barındırır. Antioksidanlar, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, fıstıklar sağlıklı yağlar içerir, bu da kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Ama sürekli tüketime dikkat edilmeli, çünkü kalorisi çok yüksek. Bu bileşenleri gün içerisinde ayrı ayrı tüketmek daha doğru…”





Fotoğraf: DHA

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DUBAİ ÇİKOLATASININ ZARARLARI NELER?

Dubai çikolatasının zararına da değinen Asya Naz Al, “Dubai çikolatasının yüksek kalori, yağ ve şeker içeriğinden dolayı, kan şekerinde dalgalanmalar, tip-2 diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir” dedi ve ekledi:



“Yine içeriğindeki krema ve süt ürünleri sebebiyle doymuş yağ oranı yüksek olabilir, kalp sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilir. Alerjen konusunu da önemli… Çünkü içeriğindeki fıstık, krema ve tahin gibi bileşenlere alerjen anlamında dikkat edilmeli. Dengeli bir şekilde tüketildiğinde keyifli bir atıştırmalık olabilir; ancak aşırıya kaçmamakta fayda var.”

‘KÜFLENMEYE YATKIN OLABİLİR’

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Sosyal medyada Dubai çikolatasının küflendiğine dair de pek çok paylaşımlar yapıldı. Bu duruma da değinen Asya Naz Al, “Doğru koşullarda saklanmadığında küflenmeye yatkın olabilir. Sıcak ve nemli ortamlarda bozulma riski artar. Genel olarak, marketten alınmış bir ürünü açtıktan sonra en fazla 1 hafta içinde buzdolabında muhafaza etmek kaydıyla tüketmek en doğrusu ancak ambalaj üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek önemli” dedi.





Sosyal medyada binlerce tarif ve tadım videolarının ardından Kadıköy'de çikolatayı satan bir pastanenin önünde metrelerce kuyruk oluştu. Fotoğraf: DHA

DUBAİ ÇİKOLATASINI EVDE YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

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“Dubai çikolatasının kreması ve tahin oranı ayarlanırken ölçülü olunmalı, mümkünse fıstık kremasını hazır almak yerine evde yapılabilirse evde yapmak tercih edilmeli” diyen Asya Naz Al, şu bilgilerin altını çizdi:



“İçeriğine eklenen kadayıfı kavururken tereyağı miktarı bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde ayarlanmalı. Bir diğer konu da kullanılan çikolatanın kakaosu… İçeriği yüksek olmamalı. Ancak en çok dikkat edilmesi gereken ise porsiyonlama... Dubai çikolatasını hazırlarken bütün bir halde değil de tadımlık veya küçük porsiyonlarda olacak şekilde hazırlanması ve bir porsiyon olacak şekilde dengeli tüketilmesi en sağlıklı seçenek.”