Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Ufuk Beydemir'in sevilen şarkısı Ay Tenli Kadın'ın nota, ritim ve akorları karşınızda.
D F#m
Senin derinlerinde bir yerde buldum
G F#m
Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimi
D F#m
Görmek, beraber olmak seninle
G
Çok güzel belki ama
F#m
Düşlemek bambaşka
D F#m
Tenin almış beyazlığını aydan
G
Saçlarının rengi geceden
F#m
Bundan geceye sevdam
D F#m
Sen örterken benimle kalbini
G
Al aklım gibi hissimi
F#m
Al çünkü özlüyorum
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