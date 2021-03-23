Udi hindi nedir? İşte doğal antibiyotik udi hindinin faydaları

Doğal ve bitkisel ürünlerin de vücut direncimizi artırmada en önemli silahlarımızdan biri olduğunu belirten Sağlıklı Yaşam Uzmanı Buğra Adil Buyrukcu, udi hindiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Udi hindi nedir?

Udi hindi bitkisi, çok fazla bilinmemesine rağmen iyi bir bağışıklık güçlendiricidir. Doğru ve düzenli tüketildiğinde vücuttaki mikropların atılmasına da yardımcı olur. Udi hindi tozu, zeytinyağı, zencefil, bal, limon ve tarçınla hazırlanan udi hindi yağı da vücut direncinin artırılmasında önemli rol oynar.

Özellikle Hindistan ve Malaya adalarında sıkça karşılaşılan udi hindi ağacı, çoğu Asya ülkesinde de yetişiyor. Mevsim geçişlerinden etkilenmeyen ve yapraklarını dökmeyen bu ağacın diğer adı da öd ağacı. Günümüzde modern tıpta da tercih edilebilen udi hindi bitkisi, doğru ve düzenli kullanımda bağışıklığın güçlenmesine ve vücuttaki mikropların temizlenmesine yardımcı olur. Bu bitki, diğerlerinden farklı olarak yağ ve toz olarak tüketilir.

Udi hindinin faydaları nelerdir?

Bal ve zencefil ile birlikte karıştırılıp, tüketilmesi durumunda, vücut direncini artırmaktadır.

Özellikle toz haline getirilmiş udi hindi bitkisi, balla karıştırılarak tüketilmesi halinde antibiyotik özelliği kazanır.

Antioksidan özelliğine de sahip olan udi hindi, düzenli bir şekilde kullanılması halinde vücuttan mikropların atılmasında oldukça yararlıdır.

Enfeksiyonlar nedeniyle oluşan iltihaplara karşı olumlu etkileri bulunmaktadır. Özellikle boğazı yumuşatır ve boğaz iltihabına iyi gelir. Burun akıntıları ile burun tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçmek için de kullanılır. Çocuklara ve yetişkinlere udi hindi ile burun damlası hazırlanıp uygulanabilir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle balgam sorunu yaşayanlar, udi hindi tüketerek, solunum yollarını rahatlatabilirler.

Sakinleştirici özelliğe sahiptir. Düzenli bir şekilde bitki çayı olarak tüketilmesi durumunda, mide ağrılarına ve strese iyi gelir.

Bal şerbetiyle udi hindi tozunu karıştırıp ılık su ile birlikte tüketmek, baş ağrılarına karşı olumlu sonuç verir.

Udi hindi, cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine fayda sağlar. Sivilcelerin ortadan kaldırılmasında etkili olmasının yanı sıra cilt lekelerinin giderilmesinde de kullanılan bitkilerden biridir.

Udi hindi bitkisinin egzama gibi farklı cilt sorunlarına karşı olumlu etkileri vardır. Udi hindi tozu, bir miktar zeytinyağı ile karıştırıp, macun haline getirdikten sonra, egzama bulunan bölgeye sürülerek kullanılır. Düzenli bir şekilde bu karışımın kullanılması egzamanın olumsuz etkilerini azaltmaktadır.

Hoş bir kokuya sahiptir. Gün içerisinde bir miktar udi hindi bitkisi çiğneyerek, ağız kokusu sorununuza çözüm bulabilirsiniz.

Udi hindi nasıl tüketilir?

Bu tarz bitkisel ürünler doğru dozda ve şekilde tüketilmeli. Düzenli ilaç kullananlar ve kronik rahatsızlığı olanlar, bitkisel ürünlerin tüketimi konusunda kesinlikle doktorlarına danışmalı. Acı bir tadı olan udi hindi, bu özelliği nedeniyle çay olarak tüketilmemektedir. Bu nedenle daha çok udi hindi tozu ve yağı tercih edilir. Udi hindiye bal ya da pekmez ilave ederek tadını yumuşatabilirsiniz.