Ucuz bir tatil için 8 tüyo!

Yeni bir yaz kapıda. Tatil hayalleri kurulmaya başlandı bile. Güneşin yüzünü gösterdiği bugünlerde erken rezervasyonların başlaması da tatil planlarını hızlandırdı. Ancak plan yaparken zarar etmemek ve hayal kırıklığına uğramamak için tatilcilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. İşte bu noktaları Paypal'un alışveriş uzmanı sıraladı ve avantajlı yaz tatili planları için tüyoları bizlerle paylaştı.

1- Bilmeniz gereken ilk şey: Rezervasyonunuzu şimdi yapın! Ne kadar erken rezervasyon yaparsanız o kadar iyi fiyatlar alırsınız.

2- Dersinizi çalışın: Tatil ve uçuş için fırsatları görebileceğiniz ve karşılaştırma yapabileceğiniz siteleri kullanın. Ancak hava yollarının kendi web sitelerini de incelemek için zaman ayırın. Bazı havayolu şirketleri indirim fırsatlarını sadece kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Uçak ve tatil paketini birlikte satın alabileceğiniz siteler de hem geniş seçenek hem de daha avantajlı fiyatlar sunabilir.

3- Tatil gününde uçun: Örneğin Cumartesi sabahına ya da bayram tatilinin ilk gününe bilet alırsanız kâr edebilirsiniz.

4- Her seferinde tek bir koltuk: Havayollarında bilet fiyatlarına bakılırken sıkça yapılan hatalardan bir tanesi aynı anda birden fazla koltuk araştırmaktır. Neden mi? Çünkü örneğin dört kişi seyahat edecekseniz rezervasyon sistemi otomatik olarak size en pahalı biletin fiyatını gösterir. Yani diyelim ki ilk üç koltuğun tanesi 200 TL ve dördüncüsü 240 TL ise sistem size 240 TL’yi gösterecek. Her seferinde tek bir koltuk araştırın ki en düşük fiyatı görebilesiniz.

5- Ek ücret ve vergilerden kaçının: Çoğu havayolu şirketi tatil sezonlarında ek ücretler uygular. Bu nedenle biletinizi yaz tatilinizden ne kadar erken alırsanız ek ücret ve vergileri ödemekten o kadar kurtulabilirsiniz. Ayrıca havayolu şirketleri bagaj kontrolü, bagaj ağırlık limiti, yemek veya koltuk seçimi gibi farklı hizmetler için ekstra ücret talep ediyor. Biletinizi almadan önce bu ücretleri mutlaka araştırın.

6- Paranızı kaybetmeyin: Eğer esnek uçak biletlerinden satın almazsanız çocuğunuzun rahatsızlığı, acil bir iş toplantısı gibi öngöremediğiniz durumlarda tatilinizi ertelemeniz gerekirse tüm bilet parasını ödemek durumunda kalırsınız. Ayrıca herhangi bir acil durum için seyahat paketinizi alırken seyahat sigortasını da beraberinde satın alın. Herhangi bir acil durumda yüzlerce lira kaybetmektense yüz liralık bir sigortayı en baştan ödemek daha avantajlıdır.

7- Güvenli ödeme methodu: Tatil paketinizi ya da uçak biletinizi online olarak satın alacaksanız güvenli bir ödeme metodunu tercih edin. Bu yöntemle kredi kartı bilgilerinizi satıcılarla paylaşmadan, içiniz rahat bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz.

8- En ucuz uçuş günü: Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre Çarşamba günleri en çok boş yerin olduğu ve bu nedenle en çok indirimin yapılabileceği gün. Diğer uygun fiyatlı günler ise Salı ve Cumartesi. En pahalı günler ise Cuma ve Pazar.



