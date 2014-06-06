Uçurtma Festivali çocukları bekliyor!

İstanbul’un denize nazır ilk alışveriş merkezi Agua Florya ve İstanbul Akvaryum’un düzenlediği ‘’Uçurtma Festivali’’ 13-14-15 Haziranda çocukları bekliyor.

Sıradan alışveriş merkezi anlayışını değiştiren Aqua Florya AVM ve Dünyanın En Büyük Tematik Akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'un ortaklaşa düzenlediği "Uçurtma Festivali" 3 gün sürecek workshop ve etkinliklerle karnaval havasında geçecek.

13 ve 14 Haziran'da Aqua Florya AVM'de çocuklar, aileleri ile birlikte uçurtma ekibi tarafından düzenlenen workshoplarla kendi uçurtmalarını yapacaklar. 15 Haziran'da gerçekleşecek festivalde ise Aqua Florya AVM'nin eşsiz deniz manzarasına sahip sahilinde hem kendi yaptığınız uçurtmaları hem de Aqua Florya hazırladığı rengarenk uçurtmaları uçurmanın keyfini yaşayacaksınız. Festivalde düzenlenen birbirinden eğlenceli uçurtma yarışmaları, animasyonlar, oyunlar ile misafirleri sürpriz hediyeler de bekliyor. 11.00- 19.00 saatleri arasında sürecek olan festivalde saat 18.00'de Türkçe ve yabancı pop müziğin en sevilen parçalarını seslendiren müzik grubu Grade konseri ile unutulmaz bir eğlenceye dönüşecek.

Yediden yetmişe herkesin katılabileceği festivalde ailenizle birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmek, çocuğunuzla sosyal ve duygusal bağlarınızı kuvvetlendirmek, içinizdeki çocuğu özgürce uçurmak için sizleri de Uçurtma Festivali'ne bekliyoruz...

Festival Programı ;

13-14 Haziran 2014 / Ana Atrium

Uçurtma Workshop saatleri;

• 12.00 - 13.30

• 14.00 – 15.30

• 16.00 – 17.30

* Workshoplar 20 kişi ile sınırlıdır ve önceden rezervasyon alınacaktır.

15 Haziran 2014 Pazar

• 13.30 – 15.30 / Workshop / Aqua Florya AVM sahil

• 11.00 - 19.00 / Uçurtma Festivali / Aqua Florya AVM sahil

• 16:00 – 17:00 / Köstebekgiller Müzikali

• 17.00 / Ödül Teslim Töreni / Amfi Tiyatro

• 18.00 / Grade Konseri / Amfi Tiyatro

