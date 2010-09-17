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Uçtum Rengime Kondum

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Uçtum Rengime Kondum
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Bildiklerimizle derinleşmedikçe, bilgi tek başına bir işe yaramıyor.

Uçtum Rengime Kondum’da yer alan her rengin öyküsünde, mana arayışlarıyla ilgili sorular okura yeni kapılar açıyor, düşünmeye davet ediyor.

Yazar, önce kendine, sonra da bir bilgeye yönelttiği soruları, tuttuğu notları okurla paylaşıyor; okuru mistik bir yolculuğun içine katıyor. Beyaz, siyah, turuncu, kırmızı, mor, turkuaz, zümrüt yeşili gibi birçok rengin ilâhî isimlerle nasıl örtüşebileceğinin izini sürüyor. “Bildiklerimizle derinleşmedikçe, bilgi tek başına bir işe yaramıyor; çünkü düşündüklerimizle değil, yaşadıklarımızla zenginleşiyoruz” diyerek ‘renkleri, renk yapanın içindeki bütün renklerin birlikteliği olduğunu’ anlatıyor.

Yaşamın içinde zamanın peşine takılan yeni sorular, arayışlar, görüntüler ve müzik ile dolu öykülerde her renk kendi ilâhî ismiyle kucaklaşıyor. Her öykünün içsel yolculuğunda yazar Nur Arıoğul’a, kendince bir müzik eşlik ediyor.

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