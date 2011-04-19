Ücretsiz Yoga Dersleri

Yoga Academy Beşiktaş’ta ücretsiz deneme dersleri başladı. Yoga eğitmeni Gülçin Akhan tarafından verilen dersler için önceden randevu almanız yeterli!

Yoğun iş hayatı, tansiyonu yüksek toplantılar, trafik, cep telefonları, rahatsız edici pek çok dış faktör bireyler üzerinde sürekli gerilim oluşturuyor. Dış dünyanın hızlı temposuna iç dünyamız, vücudumuz yetişmeye çalışırken biriken gerilimler ve stres altında alınan yanlış kararların sayısı sürekli artıyor. Artan gerilimler ilk etapta bireylerin performans, yaratıcık ve enerjilerinde düşüşe sebep oluyor. Bu ilk sonuçlar da giderek ayrı bir stres kaynağı olmaya başlıyor ve kişiler her gün domino taşı gibi üst üste binerek artan sıkıntılarla yatağa giriyor.



Stresin tıpta ispatlanmış pek çok belirtisi bulunmakta. Bu belirtilerden bazıları olarak; yüksek kan basıncı, hızlı kalp atışı, kaslarda gerilim ve titreme, uykusuzluk, midede kramp, reflü ve bulantı, baş ağrısı, baş dönmesi, aşırı yorgunluk, bitkinlik, göğüs ağrısı, ağız kuruması, aşırı terleme, zor nefes almak, aşırı kilo alma ya da kaybetme, bağırsakların bozulması, dişlerin sıkılması gösterilebilir.



Tüm bunlara sebep olan stresi, gerilimi vücuttan uzaklaştırmayı başarabilmek, hastalıklara sebep olmadan önce stresi dağıtabilmek, yan etkisiz, doğal ve keyifli bir çözüm olan ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ ile mümkün.