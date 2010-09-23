Uçan Çim Halı, İstanbul’u Uçuracak!

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Projeler Direktörlüğü etkinlikleri kapsamında, Hollanda’dan HUNK Design ve IDEddy tarafından tasarlanan ödüllü ‘Uçan Çim Halı’ Türkiye’de!

Uçan çim halı bulunduğu şehirde her çeşit aktiviteyi sunmak için idealdir. Herhangi bir doğal parktaki gibi, çimde yatabilir, top oynayabilir, piknik yapabilirsiniz ve her türlü yarışma ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapılabilecek. Uçan çim halı 16 Eylül - 7 Kasım tarihleri arasında Taksim Gezi Parkı’nda olacak.

Taksim Gezi Parkı-Taksim Meydanı