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Uçakları izlemeye gittiğini sanıyordu ama…

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Uçakları izlemeye gittiğini sanıyordu ama…
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Askerde olan babasını karşısında görünce sevinçten havalara uçtu!

Askeri eğitimi için eşinden ve minik kızından ayrı kalan baba uçuş için bir fırsatını bulunca kızına sürpriz yapmak istedi.

Havaalanına gidip uçaklarının kalkış ve inişlerini izlemeyi çok seven minik kıza annesi yine uçakları izlemeye gideceklerini söyledi. Uçak göreceğini düşünen küçük kız, kendine doğru yaklaşan babasını karşısında görünce sevinçten çılgına döndü.

                       

Birbirlerine defalarca sarılıp hasret gideren baba kızın bu görüntüleri izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

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