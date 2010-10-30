Hayalbaz Kukla Tiyatrosu (Beylikdüzü), çocuklar için muhteşem bir müzikli kukla oyunu ile her hafta sonu perdelerini açıyor.

'Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt ' adlı oyun, kardeşler arasındaki işbirliğinin, verilen sözün tutulmasının, yapılan işlerin sağlam olmasının, hoşgörü ve bağışlamanın önemini vurguluyor.

Oyunun Konusu

Orman kenarında, bahçeli bir evde yaşayan, Miçi, Çiçi, Kiçi adında üç küçük kardeş vardır. Anneleri ormana gitmeyeceklerine dair söz vermelerini ister. Çünkü dağlarda yiyecek bulamayan Muhteşem Kurt inmiştir. Üç kardeş bahçede oynarlarken kurbağa gelir ve onları kandırarak ormana götürür.

Ormanda yollarını kaybederler. Geri dönmek isterler fakat yolu bulamazlar. Yolda sümüklüböceğe rastlarlar, yardım isterler. Sümüklüböceğin tavsiyesi üzerine kendilerine Muhteşem Kurt' tan korunmak için Kiçi samandan, Miçi ağaçtan, Çiçi taştan ev yaparlar veeeeeeeeeeeeeeee Muhteşem Kurt gelir…

Her Cumartesi 13:30 ile 15:00

Her Pazar 13:30 ile 15:00

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