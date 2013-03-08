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Üç farklı kadının hikayesi
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"Kadınlar"; toplum, ahlak, kadın özgürlük gibi tabuları yıkacak...

Malgorzata Szumowska’nın yönettiği ve Juliette Binoche, Anais Demoustier, Joanna Kulig ile Louis Do de Lencquesaing’in oynadığı Kadınlar (Elles), 08 Mart 2013′de M3 Film dağıtımıyla Kurmaca Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fahişelik yapan üniversite öğrencileri hakkında ELLE Dergisi için bir makale yazmakta olan araştırmacı gazeteci Anne, Parisli, iki çocuk sahibi bir kadındır. Fahişelik yapan başına buyruk genç Alicja ve Charlotte ile yazısı için yürüttüğü huzursuz edici, derin görüşmeler Anne’ın para, aile ve cinsellik hakkındaki en temel inançlarını sorgulamasına yol açar.

KADINLAR FİLMİNİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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