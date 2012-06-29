Üç adımda kablosuz ağ güvenliği

Artık hemen her evde ve ofiste kablosuz ağ bulunuyor. Fakat bu ağların ve kişisel cihazlarımızın güvenliği konusunda pek bilgi sahibi değiliz. Trend Micro Güvenlik Araştırmaları ve İletişimi’nden Sorumlu Direktör Rik Ferguson, üç adımda kablosuz ağlarda güvenliği sağlamanın yolunu açıklıyor.

“Eğer evinizdeki tüm içeriğin bilgisayarınıza, akıllı cihazlarınıza hatta televizyonlarınıza doğrudan ulaşmasını istiyorsanız hiç kuşkusuz çoktan kablosuz teknolojilere yatırım yaptınız. Kablosuz ağlar; duvarları delmeniz ya da duvarlar üzerinden kabloları dolandırmanızın yaratacağı baş ağrısından kurtulmanız anlamına geliyor. Ancak, kablosuz ağları kablolu ile karşılaştırdığımızda, kablosuz ağların belki de tek eksi yönü olarak ‘güvenlik endişesi’ ortaya çıktığını göreceksiniz. Havadan yayın yapan kablosuz ağınızda, eğer yeterli güvenlik sağlanmazsa birçok problem ortaya çıkabiliyor. Başkalarının sizin ağınıza sızarak kişisel verilerinizi çalması ya da yasadışı bir eylemde bulunmaya kalkışması potansiyel tehlikeleri oluşturuyor.”

1. İlk olarak, kablosuz yönlendiriciye (pek çok ev ve işyerlerinde bu görevi ADSL modemler üstleniyor) giriş yapın ya da cihaza erişerek, standart olarak gelen yönetici ismi ve şifresini değiştirin. Yönetici ayarlarını asla yönlendiricinizin size ilk geldiği haldeki gibi bırakmayın. Çünkü ağınıza sızmanın en kolay yöntemlerinin başında, yönlendirici şifresinin bilinmesi olur. Özellikle operatörlerin dağıttığı kablosuz yönlendiricileri kullanıyorsanız daha fazla risk altındasınız demektir. Çünkü cihazın markasının bilinmesi saldırganların işini oldukça kolaylaştırıyor.

2. SSID (Service Set Identifier) ya da kablosuz ağ isminizi değiştirmelisiniz. Cihazın kendi ismini değiştirin ve ağın fiziksel konumunu (isim ya da adres gibi) belirtecek ya da yönlendiricinin üreticisini ortaya çıkarak isimler vermeyin. Verilecek en ufak bir tüyo, ağa sızmak isteyenlerin işlerinin kolaylaştırılmasına sebep olur.

3. Yönlendiricinize giriş yaptığınızda, ağınızın şifreleme ayarlarını da düzenlemelisiniz. Güvenli kalabilmek ve kimsenin sizin trafiğinize, isteğiniz dışında müdahale edemeyeceğinden emin olmanız için en önemli adımı ‘şifreleme ayarları’ oluşturuyor. Şifreleme bölümüne girdiğinizde karşınıza iki ya da üç metot çıkacak: WEP, WPA ve WPA2. Bunlar arasında en güçlü olanı WPA2 şifreleme metodudur ve WiFi onaylı logosu bulunan tüm cihazların bu standardı desteklemesi gerekiyor. Şifreleme metodu olarak WPA ya da WPA2 seçtiğinizden emin olarak, saldırılara karşı yeterince rastlantısal ve karmaşık koruma sağlayabilirsiniz. Ayrıca, rastgele küçük ve büyük olarak yazılmış harf ile rakamlardan oluşan 8 karakterli bir şifre de yeterli olacaktır. Eğer eski bir cihaz kullanıyor ve WPA2 bulunmuyorsa, WPA seçmenizde sakınca bulunmuyor ancak WEP şifrelemeden uzak durun. Çünkü WEP, bir aceminin bile kullanabileceği basit araçlar ile kolayca kırılabilir.

Kablosuz ağ güvenliği hakkındaki hurafeler

1. Kablosuz ağınızın adını gizlemenin size güvenlik sağlayacağını önermiş olabilirler ancak buna aldırmayın. Zira herhangi birisi, kablosuz ağ ile iletişime geçerek, adını vermediğiniz ağınızın ismini saniyeler içinde bulabilir. SSID sadece ağınızın adıdır, daha fazlası değil.

2. Bir başka rivayet de MAC adresi üzerine konuşuluyor. Birçok güvenlik önerisinde, donanım adreslerinin kablosuz ağınıza bağlanabilmesi için beyaz listeye alınması gerektiğini yer alır. Ancak bu da tam anlamıyla bir zaman kaybıdır. Çünkü herhangi biri, sizin ağınıza girerek bağlanmasına izin verilen MAC adreslerini görebilir ve saniyeler içinde “iyi bilinen” MAC adresini kopyalayarak ağa bağlanabilir.