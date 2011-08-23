Üç Adımda Güzelleşin!

Sense Renaissance’nin, üç aşamalı terapi yöntemleriyle güzelliğinizi ve sağlığınızı yeniden keşfedeceksiniz.

Tuz Terapisi ile cildiniz ve siz nefes alacak, Okyanus Terapisi ile bedeniniz ve ruhunuz arınırken cildiniz sıkılaşacak ve daha genç görünecek, İnfrared Sauna ile istemeyen kilolardan, selülitlerden kurtulacak ve cildiniz tazelenecek.

Tuz Terapisi

Çok eski tarihlerden günümüze gelen doğal bir terapi yöntemi olan Tuz Terapisi (Halotherapy), özellikle egzamadan alerjiye, astımdan çeşitli solunum yolu hastalıkları ile cilt sorunları çeken kişiler için tasarlanmıştır. Siz de Sense Renaissance’da sizler için hazırlanmış tuz odasında, tuzla gelen sağlık ve güzelliği keşfetme imkanı bulacaksınız. Etkinliği çeşitli klinik testlerle onaylanan Tuz Terapisi sayesinde, tuz moleküllerinin solunum ve cilt yolu ile alınmasıyla birlikte, vücudunuzdaki bakteri ve virüslerin azaldığını, moleküllerin toksinleri atmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.

Okyanus Terapisi

Dünyaca ünlü yıldızların ve sporcuların başarı ve güzellik sırrı olan Okyanus Terapisi’nde (Floating Therapy ) ise sizin için özel olarak hazırlanmış bir havuzda yer çekimini hissetmeden kendi özel okyanusunuzun keyfini çıkarabilirsiniz. Bir saat süren terapide havuza uzandığınız andan itibaren bedeniniz hafifleyecek ve zihninizde özgürce uçma hissi oluşacak. Bir süre sonra tüm kaslarınızın rahatladığını ve zihniniz “theta” yani uyku öncesi gevşeme haline geçtiği için gevşediğinizi hissedeceksiniz. Tek bir terapinin 4 saatlik bir gece uykusuna eş olduğu terapiyi bitirdiğinizde; bütün duyularınızın açıldığını, terapi sırasında vücudunuzun salgıladığı endorfin hormonu sayesinde yoğun bir rahatlama ve yüksek mutluluk hissi duyduğunuzu deneyimleyecek, havuzun kaldırma kuvvetini sağlayan yoğun Epsom tuzu sayesinde cildinizin sıkılaşarak ne kadar genç ve diri göründüğüne şaşıracaksınız. Ruhunuza ve bedeninize güzelliğinizin yeniden üflendiğini hissedeceksiniz.

İnfrared Sauna

Sıcak ve güneşe çokça maruz kaldığınız bir yaz mevsiminin, stresli şehir hayatının olumsuz ve yıpratıcı etkilerinden kurtulmak, kendinizi kış mevsimine hazırlamak için vücudunuza iyi gelecek bir diğer Sense terapisi de İnfrared Sauna. Detoks etkisi olarak klasik yöntemlere göre 7 kat daha etkili olan İnfrared Sauna’yı düzenli kullandığınızda; 20-30 dakikalık bir seansla 300 kalori yakarak ayda 3-5 kilo verebilir, selülitlerinizden kurtulabilirsiniz.

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