U ile başlayan kız isimleri nelerdir? U harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi U olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Usher 2- Uma 3- Ulrich 4- Ursula 5- Unice 6- Undine

U ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Utku

2- Uğur

3- Ubeyde

4- Umay

5- Ufuk

6- Uzay

7- Ulviye

8- Uzel

U ile Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Utku:

Ülkemizde hem kız hem de erkek çocuklarına verilen isimler arasında yer alan Utku, düşmana karşı elde edilmiş zafer anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 7 bin kişi Utku ismini taşıyor.

2- Uğur:

Öz Türkçe bir isim olan Uğur, şans getiren anlamına gelir. Bu isim de tıpkı Utku gibi hem erkek hem de kız çocuklarına verilebilir.

3- Ubeyde:

''Übeyde'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Ubeyde ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Osmanlı Devletinin ilk yıllarından bu yana kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Ubeyde, birine tabi olan, kul ve köle manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 2 bin kişi Ubeyde ismini taşıyor. Bu isim Türkiye dışında, İran, Afganistan ve Suriye gibi İslam ülkelerinde de yaygındır.

4- Umay:

Umay ismi, Türk mitolojisinde önemli bir yer tutan tanrıçalardan birinin adıdır. Doğumu simgeleyen Tanrıçanın adı olduğu için genellikle kız çocuklarına verilen Umay ismi, aynı zamanda bolluk ve bereket manasına da gelir. Türkiye'de yaklaşık olarak 12 bin kişi Umay ismini taşıyor.

5- Ufuk:

Tıpkı Uğur ve Utku gibi hem kız hem de erkek çocuklarına verilen Ufuk isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Güneş batarken yer ile göğü birbirinden ayıran hayali çizgi

İkinci Anlamı: Bir şeyi idrak etme kapasitesi, düşünce gücü, algı

6- Uzay:

90'lı yıllardan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanan Uzay ismi, kainat anlamına gelir.

7- Ulviye:

Ulvi isminin müennes hali olan Ulviye, hem kutsal hem de değerli ve saygıdeğer manasına gelir.

8- Uzel:

Özellikle çocuklarına sıra dışı bir isim vermek isteyen ailelerin tercih ettiği Uzel ismi, marifetli ve usta manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 950 kişi Uzel ismini taşıyor.