U ile başlayan erkek isimleri nelerdir? U harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
İnsanlar isimlerine baktığımız zaman hepsinin farklı anlamları olduğu görülmektedir. Bazı isimlerin daha çok ön planda olduğu bilinmektedir. U harfi ile başlayan isimler arasında da yaygın olan isimler vardır. Sizler için U ile başlayan erkek isimleri nelerdir? U harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.
U harfi ile başlayan çok güzel erkek isimleri bulunmaktadır. Erkek çocuğu olan kişiler bu isimlerden dilediğini seçebilir. Ayrıca U harfi ile başlayan isimlerin anlamlarını bilmeniz isim seçerken daha isabetli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.
U İle Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?
Ufuk
Utku
Ulvi
Uğur
Ulaş
Ulubey
Uras
Uygar
Umut
Uluç
Uluğ
Uğurcan
Uğuralp
Uluberk
Uzer
U HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI
U harfi ile başlayan isimlerin bir birinden farklı anlamları bulunmaktadır. Bazı isimlerin ise benzer anlamları olduğu da görülmektedir.
Ufuk
Yerle göğün birleştiği noktaya 'Ufuk' ismi verilmektedir.
Utku
Başarı sağlayan kişiler utku kazanmış demektir. Yani 'Utku' isminin anlamı başarı ve zaferdir. Sıklıkla kullanılan isimlerden birisidir.
Ulvi
Yüce ve yüksek kişiler için 'Ulvi' tabiri kullanılmaktadır. Ulvi ismine sahip olan kişiler yüce ve yüksek anlamlı bir isme sahiptirler.
Uğur
En çok kullanılan isimlerden olan 'Uğur' ismi şans ve iyilik getiren kişi anlamında kullanılmaktadır.
Ulaş
Ulaş ismi ulaşmaktan gelmektedir. Bu isim ulaşım ve erişim anlamlarına gelmektedir.
Ulubey
Değerli ve saygın kişi anlamına gelmektedir.
Uras
Uras ismi mutluluk ve saadet anlamlarını ifade etmektedir.
Uygar
Bu isim çağdaş ve ileri anlamlarını içermektedir.
Umut
Umut ismi hem bayanlara hem de erkeklere verilebilmektedir. Bu ismi erkeklerin daha çok kullandığı bilinmektedir. İsmin anlamı ise beklenti ve ümit etmektir.
Uluç
Uluç ismi büyük Türk denizcisi anlamına gelmektedir.
Uluhan
Yüce kağan anlamına gelen 'Uluhan' ismi oldukça ilgi çekici bir isimdir.
Uluğ
Yüksek ve büyük anlamlarına gelmektedir. Bu anlamlar gururlu kişiler için kullanılmaktadır.
Uğurcan
Uğur getiren ve uğurlu olan kişi anlamlarına gelmektedir.
Uğuralp
Uğurlu yiğit anlamına gelmektedir.
Uyar
Uysal anlamına gelen 'Uyar' ismini kullanan az sayıda kişi bulunmaktadır.
Uluberk
Kuvvetli ve sağlam anlamları vardır. Ayrıca yüce kişi anlamındada kullanılmaktadır.
Usluer
Akıllı ve yiğit anlamlarına gelmektedir.
Uzer
Yiğit ve becerikli anlamları vardır.
Uzra
Hedef ve amaç doğrultusunda hareket eden kişi anlamlarına gelmektedir. Uzra ismi sık sık kullanılmasında bazı kişiler bu isme sahiptir.
Uztekin
Uztekin ismi becerikli ve tek kişi anlamlarına gelmektedir.