U ile başlayan erkek isimleri nelerdir? U harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

U harfi ile başlayan çok güzel erkek isimleri bulunmaktadır. Erkek çocuğu olan kişiler bu isimlerden dilediğini seçebilir. Ayrıca U harfi ile başlayan isimlerin anlamlarını bilmeniz isim seçerken daha isabetli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.

U İle Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Ufuk

Utku

Ulvi

Uğur

Ulaş

Ulubey

Uras

Uygar

Umut

Uluç

Uluğ

Uğurcan

Uğuralp

Uluberk

Uzer

U HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

U harfi ile başlayan isimlerin bir birinden farklı anlamları bulunmaktadır. Bazı isimlerin ise benzer anlamları olduğu da görülmektedir.

Ufuk

Yerle göğün birleştiği noktaya 'Ufuk' ismi verilmektedir.

Utku

Başarı sağlayan kişiler utku kazanmış demektir. Yani 'Utku' isminin anlamı başarı ve zaferdir. Sıklıkla kullanılan isimlerden birisidir.

Ulvi

Yüce ve yüksek kişiler için 'Ulvi' tabiri kullanılmaktadır. Ulvi ismine sahip olan kişiler yüce ve yüksek anlamlı bir isme sahiptirler.

Uğur

En çok kullanılan isimlerden olan 'Uğur' ismi şans ve iyilik getiren kişi anlamında kullanılmaktadır.

Ulaş

Ulaş ismi ulaşmaktan gelmektedir. Bu isim ulaşım ve erişim anlamlarına gelmektedir.

Ulubey

Değerli ve saygın kişi anlamına gelmektedir.

Uras

Uras ismi mutluluk ve saadet anlamlarını ifade etmektedir.

Uygar

Bu isim çağdaş ve ileri anlamlarını içermektedir.

Umut

Umut ismi hem bayanlara hem de erkeklere verilebilmektedir. Bu ismi erkeklerin daha çok kullandığı bilinmektedir. İsmin anlamı ise beklenti ve ümit etmektir.

Uluç

Uluç ismi büyük Türk denizcisi anlamına gelmektedir.

Uluhan

Yüce kağan anlamına gelen 'Uluhan' ismi oldukça ilgi çekici bir isimdir.

Uluğ

Yüksek ve büyük anlamlarına gelmektedir. Bu anlamlar gururlu kişiler için kullanılmaktadır.

Uğurcan

Uğur getiren ve uğurlu olan kişi anlamlarına gelmektedir.

Uğuralp

Uğurlu yiğit anlamına gelmektedir.

Uyar

Uysal anlamına gelen 'Uyar' ismini kullanan az sayıda kişi bulunmaktadır.

Uluberk

Kuvvetli ve sağlam anlamları vardır. Ayrıca yüce kişi anlamındada kullanılmaktadır.

Usluer

Akıllı ve yiğit anlamlarına gelmektedir.

Uzer

Yiğit ve becerikli anlamları vardır.

Uzra

Hedef ve amaç doğrultusunda hareket eden kişi anlamlarına gelmektedir. Uzra ismi sık sık kullanılmasında bazı kişiler bu isme sahiptir.

Uztekin

Uztekin ismi becerikli ve tek kişi anlamlarına gelmektedir.