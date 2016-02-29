Twitter’daki 29 Şubat geyikleri!
“Ajda Pekkan kesin 29 Şubat doğumlu, 4 yılda bir yaşlanıyor kadın.”
29 Subat dogumlu olanlara harbiden yazik lan, 4 senede bir dogumgunu kutlayabiliyolar— DJ Erhan Afacan (@djerhan) 29 Şubat 2016
Acaba bugün doğanlar 4 yılda bir mi doğum gününü kutluyor... #starmetre #29Şubat #29Şubat2016 #29Şubat2016Pazartesi— habib srmgz (@Hsrmgz) 29 Şubat 2016
Bugün doğanlar,— Hakan Küfündür (@HakanKufundur) 29 Şubat 2016
4 yılda bir gibisiniz #29Şubat
Ajda pekkan kesin 29 şubat dogumlu 4 yılda bir yaslaniyo kadın #28SubattaNelerOldu #29subat #ajdapekkan— Sinan Efendioğlu (@SinanEfendioglu) 29 Şubat 2016
4 yılda bir gelen 29 şubat gibisin halin vaktin belli değil— Winner (@Sinando1) 28 Şubat 2016
4 yılda bir gelen 29 Şubat ve bana hiç gelmeyen sen..— Şirin Sözler (@Sirinsozler) 29 Şubat 2016
keşke bugün sevgilim olsa 4 yılda bir kutlardık oh miss :D #29Subat2016— Serhatt (@SRHTKRBY) 29 Şubat 2016
4 yılda bir sen gel pazartesi ol büyük talihsizlik #29Subat2016— Özge ŞAHİN (@ozg_sahin) 29 Şubat 2016
"Geçen sene 29 şubat ne güzeldi." Komik mi -_-— Enes Raşit (@rasitizm_sa) 29 Şubat 2016
Bu günüde yedik 4 yıl sonra görüşmek ümidiyle...gülegüle 29 Şubat.....— HAYRETTİN YEŞİLDAĞ (@kayzenhy) 29 Şubat 2016
Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. - Balzac— Abdullah YALÇIN (@abdullahyn) 29 Şubat 2016
Bekledik ve geldi. #29Şubat
Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de Öküz değiliz herhalde 4 yılda bir sevgili buluruz artık.— Merve (@merveerden17) 29 Şubat 2016
Uzun süre sonra bugün göz göze geldik #29şubat— tembeladam (@Dumanistgencc) 29 Şubat 2016
Kışlık kıyafetin cebinden çıkan 20 TL gibi bir gün #29Şubat ..— MBG (@MBGthinks) 29 Şubat 2016
Erkekler için tam evlenilecek gün:))#29şubat— Gökhan Coşkun (@GKNCOSKUN) 29 Şubat 2016
Leonardo senelerin ardından ilk Oscar ödülünü 29 Şubat'ta aldı. Adamda nasıl bir şanssızlık varsa, bu ödülü dört yılda bir kutlayabilecek...— Cansu Çakmak (@_ccansucakmak) 29 Şubat 2016
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