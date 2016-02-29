Twitter’daki 29 Şubat geyikleri!

29 Subat dogumlu olanlara harbiden yazik lan, 4 senede bir dogumgunu kutlayabiliyolar — DJ Erhan Afacan (@djerhan) 29 Şubat 2016

Bugün doğanlar,



4 yılda bir gibisiniz #29Şubat — Hakan Küfündür (@HakanKufundur) 29 Şubat 2016

Ajda pekkan kesin 29 şubat dogumlu 4 yılda bir yaslaniyo kadın #28SubattaNelerOldu #29subat #ajdapekkan — Sinan Efendioğlu (@SinanEfendioglu) 29 Şubat 2016

4 yılda bir gelen 29 şubat gibisin halin vaktin belli değil — Winner (@Sinando1) 28 Şubat 2016

4 yılda bir gelen 29 Şubat ve bana hiç gelmeyen sen.. — Şirin Sözler (@Sirinsozler) 29 Şubat 2016

keşke bugün sevgilim olsa 4 yılda bir kutlardık oh miss :D #29Subat2016 — Serhatt (@SRHTKRBY) 29 Şubat 2016

4 yılda bir sen gel pazartesi ol büyük talihsizlik #29Subat2016 — Özge ŞAHİN (@ozg_sahin) 29 Şubat 2016

"Geçen sene 29 şubat ne güzeldi." Komik mi -_- — Enes Raşit (@rasitizm_sa) 29 Şubat 2016

Bu günüde yedik 4 yıl sonra görüşmek ümidiyle...gülegüle 29 Şubat..... — HAYRETTİN YEŞİLDAĞ (@kayzenhy) 29 Şubat 2016

Beklemesini bilenin her şey ayağına gelir. - Balzac



Bekledik ve geldi. #29Şubat — Abdullah YALÇIN (@abdullahyn) 29 Şubat 2016

Bence sevgililer günü 29 Şubat olsun. Biz de Öküz değiliz herhalde 4 yılda bir sevgili buluruz artık. — Merve (@merveerden17) 29 Şubat 2016

Uzun süre sonra bugün göz göze geldik #29şubat — tembeladam (@Dumanistgencc) 29 Şubat 2016

Kışlık kıyafetin cebinden çıkan 20 TL gibi bir gün #29Şubat .. — MBG (@MBGthinks) 29 Şubat 2016

Erkekler için tam evlenilecek gün:))#29şubat — Gökhan Coşkun (@GKNCOSKUN) 29 Şubat 2016