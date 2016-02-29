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Twitter’daki 29 Şubat geyikleri!

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Twitter’daki 29 Şubat geyikleri!
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“Ajda Pekkan kesin 29 Şubat doğumlu, 4 yılda bir yaşlanıyor kadın.”

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