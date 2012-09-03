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Twitter’da kıyılan ilk nikah

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Twitter’da kıyılan ilk nikah
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Çift, Twitter üzerinden kıyılan nikahla "Evet" dedi.

Türkiye'de ilk defa internet üzerinden nikah kıyıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Cengizhan Çelik ve Candan Canik’in nikahını Twitter'dan kıydı.

Türkiye'de sosyal medya üzerinden dün bir ilk gerçekleşti. Mikroblog sitesi Twitter üzerinden evlenme merasimini gerçekleştiren Kara, gelin, damat ve şahitlere sorularını sordu. Gelin ve damatın 'evet' yanıtları da yine Twitter üzerinden aldı.

Kara, çiftlerden ve şahitlerden gelen cevaplardan sonra "Ben de Üsküdar halkının bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum" diyerek nikahı tamamladı.

Kaynak: Hurriyet.com

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