O çok sevdiğiniz kazağı artık giyemiyorsanız, tüylenen kıyafetleriniz ile nasıl baş edeceğinizi bilmiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Kazaklarınızın ömrünü kısaltan, sizleri çoğu zaman kazak giymekten alıkoyan tüylenme sorununun çözümü düşündüğünüz kadar zor değil. Kazak neden tüylenir? Tüylenen kazak nasıl temizlenir? İşte çözüm ve öneriler...

Kurutma makinesinde sürtünme fazla olduğu için çamaşırların tüylenme ihtimali artar. Bu tarz hassas çamaşırlarınızı asarak kurutmanız, tüylenme olasılığını azaltacaktır.



Kazaklar Neden Tüylenir?

Kazaklar, yünlü kumaşlar sürtünme ve aşınma sonucu tüylenir. Özellikle temas edilen koltuk altı, boyun gibi kısımlarda daha çok tüylenme görülür. Üstelik tüylenme, tiftiklenme veya topaklanma olarak anılan problem yalnızca yünlülerde de görülmez. Pamuklular, polyester kumaşlar, naylon dokumalar da aynı problemi yaşayabilir. Tüylenmeyen kumaş arayanlardansanız, saf keten ve ipekleri tercih edebilirsiniz.



Kazakların Tüylenmemesi için Ne Yapılmalı?

Tüylenme sorunu henüz oluşmadan önlemek için tüyolarımız var! Deterjan seçerken tercihinizi sıvı ürünlerden yana kullanabilirsiniz. Böylelikle yıkama esnasında sürtünmeyi en aza indirmiş olursunuz. Rinso Narin Bakım Sıvı Çamaşır Deterjanı gibi hassas deterjanlar tüylenme sorunu olan kıyafetleri rahatlıkla temizlemenize yardım eder. İşte giysilerin ve kazakların tüylenmemesi için uygulayabileceğiniz yöntemler:

Giysileri ters çevirerek yıkamak etkili bir çözümdür. Böylece yıkamanın neden olduğu tüylenme daha çok iç yüzeyde kalır.

Tüylenmeye meyilli kıyafetlerinizi kumaşlara göre ayrım yaparak yıkamalısınız. Örneğin; havlu kumaşları polyesterden ayırarak yıkamalısınız. Hassas kumaşlarla denim gibi sert kumaşların da bir arada olmaması önemlidir.

Çamaşır makinesini tıka basa doldurmamalısınız.

Kıyafetleri etiketindeki talimata göre yıkamaya özen gösterin. Makinenin programını ve devir sayısını kumaşa özel olarak seçmeyi de ihmal etmeyin.

Çamaşır yıkama esnasında yumuşatıcı kullanmak sürtünmeyi en aza indirir.

Hassas çamaşırları elde yıkamak tüylenme riskini azaltacaktır.

Çamaşırlarınızı tüylenmemesi için düzenli olarak fırçalayabilirsiniz.



Tüylenen Kazaklar Nasıl Temizlenir?

Peki artık önlem almak için çok geçse ve kıyafetleriniz tüylenmişse nasıl temizlenir? İşte uygulayabileceğiniz yöntemler:

Kıyafet yüzeylerini bir jilet veya kazak tüyü toplama makinesi ile tıraş edebilirsiniz. Eğer profesyonel bir tüy toplama makinesi yerine jilet kullanacaksanız elinizi kesmemeye ve kıyafeti zedelememeye özen göstermelisiniz.

Kıyafet tüyü toplayıcı aletiniz veya jiletiniz yoksa bigudileriniz de bu konuda iş görebilir. Hafif yapışan dokuda olan bigudileri kazak üzerinde gezdirdiğinizde tüylerin toplandığını göreceksiniz.

Köpek ve kedi tüylerini toplamak için kullanılan rulolar veya bantlar da küçük tüyleri toplamaya yardımcı olabilir.

Tüylenen Kazak Nasıl Temizlenir | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)







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