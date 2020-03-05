Tuvalet eğitiminde ısrarcı olmayın

Tuvalet eğitiminin küçük yaştaki çocuklar için bazen çok ciddi sorunları da beraberinde getirebildiğini vurgulayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Psikolog Mine Ağır, “Bu dönemi sağlıklı bir şekilde geçirmek için öncelikle sabırlı ve dikkatli bir gözlemci olmalıyız. Tuvalet eğitimi için çocuklardan önce, ebeveynlerin bu sürece hazır olmaları gerekir” dedi.

Israrcı tutum psikolojik sorunlara yol açabilir



Ebeveynler tarafından çocuklara verilen tuvalet eğitimlerinde ısrarcı bir tutum içerisinde bulunulmaması konusunda uyarılarda bulunan Ağır, şunları söyledi: “Çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırırken, çocuğun bedensel ve ruhsal olarak tuvalet alışkanlığına hazır olmasının yanı sıra ebeveynlerin yaklaşım ve tutumları da tuvalet eğitimini etkilemektedir.

Çocuğunuza tuvalet alışkanlığı kazandırırken, bütün ilgi ve alakanızı tuvalet eğitimine vermemelisiniz. Bu durum çocuğunuzda psikolojik bir baskı yaratabilir.

Tuvalet eğitimini veren kişinin baskıcı, ısrarcı, müdahaleci olması, çocuğun psikolojik olarak süreci reddetmesi ve ileride kaka tutma- alt ıslatma/ alt kaçırma gibi bir sonuca neden olabilir. Ayrıca eğitim sürecinde, sürekli olarak çocuğa tuvalet ile ilgili sorular da sormamız, alışkanlığın kazanılmasını olumsuz olarak etkileyebilir” şeklinde konuştu.

Tuvalet eğitimini zihninizde büyütmeyin



Çocukların gelişimi ile ilgili ebeveynlerin kaygılarının, tuvalet eğitimini de etkilediğine değinen Psikolog Mine Ağır, “Tuvalet eğitimini gözünüzde büyütmeniz ve sürecin zorlu geçeceğine olan inancınız, çocuğunuzun bu özerklik sınavını olumsuz etkiler. Ebeveynler, tuvalet eğitimini verirken sürecin kolaylıkla gerçekleşeceğini düşünmelidirler.

Tuvalet eğitimine zihnen hazır olamayan ebeveynler, farklı sorunlarla da baş etmek zorunda kalabiliyorlar. Tuvalet eğitimlerinde, çocuklarda çok sık görülen “kaka tutma davranışı”, bu sorunların başında geliyor. Psiko- seksüel gelişim evresi olarak adlandırdığımız, anal dönemde olan çocuklar dışkılamayı; yitirme, vücudundan bir parçanın kopması şeklinde algılayabilirler. Genellikle tuvalet eğitimin verildiği anal dönemde dışkılama, korkutucu olarak algılanabiliyor ve kaka tutma sorunu ile karşı karşıya kalınabiliyor. Erişkinler için yersiz olarak algılanabilecek bu durum, çocuklar açısından hayatı zorlaştıran korkulara dönüşebiliyor” dedi.

Dikkat, kaka tutma problemi kronikleşebilir



Çocuklarda genellikle acı veren bir tuvalet deneyimi sonrası kaka tutma eğiliminin gerçekleştiğini vurgulayan Psikolog Mine Ağır, “Çocuklara verilen tuvalet eğitimlerinde yaşanabilen kötü deneyimler, eğitimi çocukların gözünde büyütmekte ve kaka tutma gibi sorunlara yol açabilmektedir. Kaka tutma davranışı, kısır bir döngüye girerek, kronikleşmeye kadar varabilir.

Kaka tutma probleminin oluşmasında özellikle ebeveynlerin ve bakım veren diğer erişkinlerin tutumu oldukça etkilidir. Sıklıkla 2-4 yaş arasında görülen kaka tutma davranışı, tuvalet alışkanlığı kazandırılmadan önce yaşanabildiği gibi kazandırıldıktan sonra da yaşanabilir. Kaka tutma davranışı görülen çocuklar, ebeveynlerine; ‘bağımsızlık’, ‘kontrol bende’ gibi mesajlar veriyor olabilirler” şeklinde konuştu.

Ebeveynler nasıl başa çıkabilir?



Çocukların gelişimlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için kaka tutma davranışının üstesinden gelinmesi gerektiğine dikkat çeken Ağır, ebeveynlere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti: