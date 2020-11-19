Tuvalet eğitimi kabusunuz olmasın… Sadece 3 günde tuvalete alıştırın

Her ebeveyn, çocuk bezi aşamasını mümkün olan en kısa sürede geçmek ister. Üç günlük tuvalet eğitimi olarak bilinen yöntem sayesinde bu geçiş sürecini biraz hızlandırabilirsiniz. Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğu doğru zamanı seçmeniz ise ilk ve en önemli adımı.

Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır mı?

Sağlıklı çocuklar ortalama olarak 18 ila 30 ay arasında tuvalet eğitimine başlar. Peki çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu nasıl anlarsınız?

Beden bilinci: Çocuklar genellikle tuvaleti geldiğinde saklanırlar. Bu koltuk veya perde arkası olabilir. Bazıları ise tuvaletini yapmak için yalnız kalacağı bir yer arar.

Temizlik arzusu: Çocuğunuz ıslak veya kirli bir bezle oturmaktan hoşlanmaz ve bezini değiştirmeye ihtiyaç duyduğunda sizi uyarabilir.

Kas gücü: Banyoya kendi başına gidebilir, pantolonunu indirebilir ve yardımsız lazımlığa oturabilirler.

Çocuklar bu belirtileri gösterdiğinde artık üç günlük tuvalet eğitimi için hazırdır. Eğitim için herhangi bir üç günü seçebilirsiniz. Ancak çok zaman ve çaba gerektirdiğinden hafta sonunu seçmek uygun olacaktır. Eğer çocuğunuz lazımlıktan korkuyorsa yerine çocuk klozet kapağı da kullanabilirsiniz.

İşte adım adım tuvalet eğitimi…

İlk adım olarak çocuk bezlerini bir kenara kaldırın. Bazı ebeveynler bu eğitim sırasında çocuklarının çıplak kalmasına izin verir. Bunun nedeni, iç çamaşırın çocuk bezine benzeyebileceğini ve bunun da bazı kazalara yol açabileceğidir. Kısacası çocuğu bezden kurtarın ve tuvaleti geldiğinde lazımlığa gitme ihtiyacı duymasını sağlayın.

Çocuğunuza su, meyve suyu, karpuz gibi şeyleri normalden biraz daha fazla verin. Sıvı daha sık tuvalete çıkmasını sağlayacaktır ve tuvalet eğitimine yardımcı olacaktır.

Çocuğunuzu gözlemleyin. Tuvaletinin geldiğine dair sinyaller almaya başladığınızda onu lazımlığına götürün.

Çocuğunuzu sabah ilk iş olarak ve uyumadan önce mutlaka tuvalete götürün. Her iki saatte bir tuvalete yönlendirmeye çalışın. Düzenli olarak tuvaletinin gelip gelmediğini de sormayı ihmal etmeyin.

Uyku vakti çocuk bezi takıp takmayacağınıza siz karar verin. Takmadığınız durumlarda bazı kaçamaklar olabilir tabii. Eğer bez kullanacaksanız da yatmadan önce ve uyanınca mutlaka tuvaletini yapmasını sağlayın.

Bu eğitim sürecinde bazı kaçırma durumları olması normaldir. Çocuğunuza bunlar için kızmayın ve cezalandırmayın. Tuvaleti doğru kullandıklarında ise başarısını övün. Hatta bir ödül sistemi kurmayı da düşünebilirsiniz.

Hala tuvaleti reddediyorsa ne yapmalıyız?

Bu eğitimler sonunda çocuğunuz hala kaçırmalar yapıyor ve tuvaleti kullanmayı reddediyorsa bu henüz hazır olmadığını gösterir. Bezlere geri dönün ve birkaç hafta sonra aynı yöntemi tekrar deneyin. Eğitimi ilk seferde başarı ile geçmesini beklemeyin. Eğitimi takip eden haftalarda alıştırma külotları kullanarak pekiştirme yapabilirsiniz.