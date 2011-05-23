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Turuncu Deniz Siyah Kum
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5-15 yaş arası miniklerin sergisi sizleri bekliyor.

Mine Sanat Galerisi’nde 5-15 yaş arası minik ressamların yaptıkları çalışmalar sizleri bekliyor. "Turuncu Deniz Siyah Kum" isimli sergiyi 4 Haziran'a kadar görebilirsiniz.

Mine Sanat Galerisi çatısı altında, ressam Azime Sarıtoprak eşliğinde 2 yıldır sürmekte olan, çocuklarla sanat eğitimi çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan atölye üretimleri, hazırlanılan keyifli sergi ile sanatseverlerle buluşuyor.

Bu sergide, 5 – 15 yaş arası minik ressamların suluboya, akrilik boya, origami gibi farklı malzemelerle yaptıkları çalışmaları izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra minik ressamların hazırlamış olduğu gazeteyi de edinebilirsiniz. Galeri bahçesini süsleyecek olan rengarenk sürprizi ise geldiğinizde görebilirsiniz.

19 Mayıs Perşembe günü saat: 17.00’de açılışı yapılan sergi, 4 Haziran 2011 tarihine kadar izlenebilir.

www.minesanat.com

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