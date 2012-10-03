Türkler’in %87’si eşcinsel komşu istemiyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin ‘2012 Değerler Araştırması’na katılanların % 87’si eş cinsellerle, yüzde 84’ü içki içenlerle, yüzde 76’sı da AİDS hastalarıyla komşu olmak istemiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Dünya Değerler Araştırması Derneği (WVSA) Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Yılmaz Esmer'in hazırladığı 'Türkiye Değerler Atlası 2012" yayınlandı. İşte, Türkiye Değerler Atlası’ndan bazı bilgiler;

* Türkiye, insanların birbirine en az güvenebildikleri ülkelerden biri. 22 yıldır bu durumda bir değişiklik gözlenmiyor. Türkiye'de insanların yaklaşık onda biri genelde insanlara güvenebileceğini söylerken, İskandinav ülkelerinde bu oran % 80'lere yaklaşıyor.

* Orduya duyulan güven düzeyinde son yıllarda bir düşüş var. Orduya güven düzeyi bölgelere göre önemli farklılıklar gösteriyor.



* Türk toplumu, Avrupa'nın ve dünyanın en dindar toplumlarından biri. Dinin toplum yaşamındaki yeri en üst düzeylerde.

* Dinin esas olarak bu dünyaya değil, ölümden sonraki dünyaya anlam kazandırdığını düşünenlerin oranı % 76.

* Dinin özünün kurallara uymak olduğunu düşünenlerin oranı % 64.

* Avrupa'da, Tanrı'nın insanların yaşamındaki yerinin en yüksek olduğu toplum Türkiye

* Yaklaşık her üç kişiden biri hem 30 gün oruç tutuyor, hem günde beş vakit namaz kılıyor.



* Kendisini 'dindar bir kişi' olarak tanımlayanların oranı, son 22 yılda 10 puan kadar yükseldi.



* 47 Avrupa ülkesi içinde siyasal yelpazenin en sağında Türk toplumu yer alıyor.

* Ortalamalar itibariyle en solda İzmir, en sağda Doğu Anadolu var.



* Türk olmaktan son derece gurur duyanların oranı Güneydoğu Anadolu’da % 23, Karadeniz’de % 88



* Kadınların % 71’i ‘ailenin reisi erkek olmalı’ diyor. Kadınların % 59’u ‘kadın her zaman kocasına itaat etmeli, onun sözünden çıkmamalı” diyor. Bu oran İzmir’de % 40, Doğu Anadolu’da % 71

* Fransızların yüzde 36’sı Türkler’in yüzde 6’sı evliliğin artık modası geçmiş bir kurum olduğunu düşünüyor.



* İşsizlik varsa, işe almada erkeklere öncelik verilmesini isteyenler Türkiye’de % 60, Danimarka’da % 2.