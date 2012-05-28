Türkler Dubrovnik'i kuşatacak

Hırvatistan'ın önümüzdeki yıl AB'ye girecek olması nedeniyle yerli turist, seyahat acentalarına akın ediyor. Jolly Tur talebe karşılık, Dubrovnik turlarına başlarken, Hırvatistan Havayolları da 25 Mayıs itibariye İstanbul'dan Dubrovnik'e uçuşlarını başlattı.



Vize olmaması ve Avrupa'ya göre daha ucuz olması Balkanlar'a ilgiyi daha da artırıken, Dubrovnik'in son iki yıldır gördüğü talep ''Hırvatistan 2013'de AB'ye giriyor'' haberiyle tavan yaptı. Jolly Tur, talebe karşılık Dubrovnik'in de içinde olduğu 7 gece 8 günlük Baştan Başa Balkanlar Turu'na ek olarak, tek şehir 3 gece 4 gün Dubrovnik turları başlattı.



Jolly Tur Yurt Dışı Turizm Departman Müdürü Tolga Tekin, Dubrovnik'in gördüğü büyük talepte, deniz-kum tatiliyle tarihe dokunuşun bir arada oluşuna, yeme-içmenin ve tur paketlerinin Avrupa ile mukayese edildiğinde çok ucuz ve vizesiz olmasına dikkat çekiyor.

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