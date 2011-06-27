Türkiyeyi Bir de Böyle Gezin

Objektif Foto isimli fotoğraf paylaşım sitesinin bu yıl 2.sini düzenleyeceği “Fotoğraflarla Türkiye” sergisi, Türkiye’nin görsel güzelliklerini, kültürel mirasını ve tarihi zenginliklerini ziyaretçileriyle buluşturacak.

26 Haziran- 3 Temmuz tarihleri arasında yeni Kadıköy iskelesi üstünde bulunan Şehir Hatları Şirket-i Hayriye sanat galerisinde düzenlenecek sergide 100 fotoğrafçının, 100 fotoğrafı sanatseverlerle buluşuyor. Fotoğrafların ana teması, ülkemizin güzelliklerini sanatseverlerle buluşturmak. Anadolu’nun tarihi zenginliklerinin yanında kültürel mirasını da kapsayan, ülke tanıtımına katkı sağlayacak bu sergide, gündüz görünümlerinden gece görünümlerine, dağlarından tepelerine, şehirlerinden kasabalarına kadar buram buram Türkiye kokan, izleyen her sanatseverin kendisine yakın hissedeceği bir görüntü olacak.

Anlamlı Bir Proje

Üyelerinin katılımıyla düzenlenen, karma fotoğraf sergileriyle kamuoyunda adını duyurmayı başaran internet sitesi bir sosyal sorumluluk projesi örneği olarak, bu sergiden elde edilecek gelirin tamamı "Pembe Hanım" Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ne bağışlayacaktır.

www.objektiffoto.com