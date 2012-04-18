Türkiye'nin şiddet haritası

Hürriyet’in haberine göre; her 5 kadından 2’sinin şiddet gördüğü Türkiye’nin ‘fiziki’ haritası çıkarıldı. En az şiddet Batı Marmara’da yaşanırken, en koyu bölge Kuzey Doğu Anadolu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin kadına şiddetle ilgili yazılı soru önergesini yanıtladı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 2015 yılına kadar 81 ilde faaliyet göstermesini planladıklarını belirten Şahin şunları kaydetti:

“Kadına yönelik aile içi şiddetle daha etkin mücadele yürütmek, politikalar ve programlar oluşturabilmek için ulusal düzeyde veri ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bakanlığımızca 2008’de ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’ gerçekleştirilmiştir. Araştırma, kadınların yaşadığı aile içi şiddetin yaygınlığı, şiddet biçimleri, neden ve sonuçları ile risk faktörlerinin anlaşılması amacıyla ülke çapında yürütülmüş en kapsamlı araştırmadır. Araştırmanın sonuçları bu konudaki ilk resmi istatistiki bilgi özelliğini taşımaktadır.”

İşte, şiddet haritası

Araştırma sonuçlarına göre, eşi veya birlikte olduğu kişilerden yaşamının herhangi bir döneminde fiziksel şiddet görmüş kadınların oranı bölgeler bazında büyükten küçüğe doğru şu şekilde sıralanmaktadır: Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 53, Orta Anadolu Bölgesi yüzde 50, Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 48, Ortadoğu Anadolu Bölgesi yüzde 47, Batı Karadeniz Bölgesi yüzde 43, Batı Anadolu Bölgesi yüzde 42, Akdeniz Bölgesi yüzde 42, Doğu Karadeniz Bölgesi yüzde 38, İstanbul yüzde 37, Doğu Marmara Bölgesi yüzde 36, Ege Bölgesi yüzde 31, Batı Marmara Bölgesi yüzde 25.”

AİLE İÇİ ŞİDDETTE YASAL HAKLARINIZ