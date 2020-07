Türk Telekom, şimdi de çocukları Türkiye'nin yeni süper kahramanı Süper Can'la tanıştırıyor. Türkiye'nin ilk süper kahramanı Süper Can'ın, Örümcek Adam, Hulk, Wolverine ve Iron Man gibi Marvel kahramanlarıyla dünyayı kurtarmak için müthiş bir maceraya atıldığı oyunu çocuklarla buluşuyor. Tüm Türk Telekom müşterileri ev telefonlarını kullanarak oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek.

Türkiye'nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri şirketi Türk Telekom, ülkemizin ilk süper kahramını Süper Can'ı yeni maceralarıyla çocuklara sunuyor. Türk Telekom grubu şirketlerinden Sobee Studios tarafından Marvel Characters BV işbirliği ile hayata geçirilen çevre temalı yeni oyun Süper Can'da, uzaylı istilasına karşı dünyayı kurtarmak için kahramanlar heyecan dolu bir maceraya atılıyor. Ev telefonu ile yapılan aktivasyon sonrasında tüm Türk Telekom müşterileri oyunu ücretsiz olarak oynayabilecek.



Oyunu ücretsiz olarak edinmek mümkün

Süper Can oyununu www.supercanoyun.com veya www.ttcocuk.com adreslerinden ücretsiz olarak indirmek mümkün. Oynamaya başlamak için, ana ekranda yapılan yönlendirme ile 0800 211 41 41 numarası, ev telefonlarından ücretsiz olarak aranarak oyunun aktive edilmesi sağlanıyor. Arama yaparak ev telefonu numarasını kaydettiren kullanıcılar, numaralarını kullanarak oyuna kolayca giriş yapabiliyorlar.



Türk telekom'un yeni oyununda Süper Can'a Örümcek Adam, Hulk ve Iron Man gibi Marvel evreninin efsanevi karakterleri eşlik ediyor. Çevre temalı olan ilk oyun çocuklar ile buluşuyor. Önümüzdeki günlerde TT Ofis ve Bayilerinde, Türk Telekom müşterilerini yeni sürprizler bekliyor olacak.



Çocukların ve ebeveynlerinin birlikte eğlenebilecekleri bir macera oyunu

Süper Can oyunu, uzaydan gelen, ağaçları keserek ve çevreye tehlikeli atıklar yayarak dünyayı felakete sürüklemeye hazırlanan bir robot ordusuna karşı koyan Süpercan maceralarını konu alıyor. Süper Can'ın kritik anlarında yardıma Örümcek Adam, Hulk, Wolverine ve Iron Man gibi Marvel süper kahramanları yetişiyor.



Süper Can çocukların eğlenerek oynayabilecekleri bir oyun olmakla birlikte, ebeveynlerin de çocuklarıyla sıkılmadan, hoş vakit geçirebilecekleri bir macera oyunu olma özelliği taşıyor. Çevre temalı oyunla başlayacak Süper Can serisi, çocuklara vizyon kazandıracak maceralar ve çok ilginç görevlerle hem oyun hem seri filmlerle eğlendirmeyi ve eğlenirken de ögretmeyi hedefliyor.



Örümcek Adam, Hulk, Wolverine ve Iron Man yeniden Türkiye'de

Çocuklarla bilgisayar oyunu, çizgi romanlar ve internet çalışmalarıyla buluşacak olan Süper Can, farklı şehirlerde düzenlenen etkinliklerle, bu yılda ülkemizi ziyaret eden Marvel kahramanlarına ev sahipliği yapıyor.



Dünyanın eğlence devlerini her yıl Türk çocuklarıyla buluşturan Türk Telekom Çocuk Portalı TT Çocuk, yıl boyunca dünyanın en önemli markalarını ve yeniliklerini müşterilerine sunmaya devam edecek.