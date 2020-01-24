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Haber Giriş: 24.01.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ başlıyor

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Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ başlıyor
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Türkiye’nin ilk ‘Çocuk Sanat Festivali’ ikinci senesinde yine birbirinden renkli etkinliklerle binlerce çocuğu sanatla buluşturacak.

30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalde 1-13 yaş arası çocuklar; resimden müziğe, danstan karikatüre, senaryo yazarlığından fotoğrafa kadar çok sayıda atölyeye katılma fırsatı bulacak.

Tan Sağtürk Akademi’de çocuklar duygularını dansla anlatırken, Ragıp Savaş Sanat Akademisi’nde yaratıcılıklarını kelimelerle ifade edecek. Resim tutkunu çocuklar Devrim Erbil ve Yiğit Yazıcı atölyelerinde hayallerini çizgiler ve renklerle tuvale aktaracak.

‘Artist Zone’da Sevinç Erbulak, Yağmur Tanrısevsin gibi ünlü isimlerin gerçekleştireceği atölyelerden elde edilen gelir ise ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlanacak.

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