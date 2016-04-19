Türkiye'de çocuklar az su tüketiyor!

Türkiye'deki bebek ve çocuklara suyu sevdirerek sağlıklı su tüketimini sağlamayı görev edinen Hayat Su, çocuklarda su içmenin önemini araştırma sonuçlarıyla beraber 15 Nisan Cuma günü İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Vural’ın ve Hayat Su Genel Müdürü Yeşim Güra’nın ev sahipliğinde Raffles İstanbul’da gerçekleştirdiği basın toplantısıyla anlattı.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre ülkemizde çocuklar uzmanların önerdiği miktardan çok daha az sıvı tüketiyor. İhtiyaçtan az tüketilen su, yetişkinlere göre daha fazla sıvı kaybeden çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkiliyor. Araştırmalara göre yüzde 1-2 oranındaki su oranı kaybı bile ergenlik öncesi çocuklarda fiziksel performansı olumsuz etkilerken, sıvı tüketiminin arttırılması görsel dikkat ve hafızayı destekliyor. Danone sponsorluğuyla sağlıklı su tüketimi için farkındalık yaratması amacıyla kurulan “Hydration for Health Initiative”nin (Sağlık İçin Su Girişimi) verilerine göre yeterli miktarda su tüketilmesi günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya olduğu çocukluk çağı obezitesini de ciddi şekilde önlüyor. Yakın tarihte yapılan bir araştırmaya göre, ilkokul çağındaki çocukların su sebilleri sayesinde suya daha kolay erişebilmelerini sağlama ve onlara su tüketimine teşvik eden eğitimler vermenin obezite riskini azaltan etkili bir strateji olduğunu gösteriyor. Yeteri kadar sıvı almayan çocuklar, yetişkinlere göre daha fazla egzersiz kaynaklı rahatsızlık riski taşırken çocukların vakitlerinin büyük kısmını geçirdikleri okulda ve okul sonrasında suya kolayca erişebilmelerini sağlamak onların daha fazla su tüketmelerine yardımcı oluyor.

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLAR ÖNERİLENDEN YÜZDE 45 DAHA AZ SIVI TÜKETİYOR

Basın toplantısında konuşan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Vural, Türkiye’de çocukların sıvı tüketim miktarlarına değinerek çocukların ortalamada önerilenden yüzde 45 daha az sıvı tükettiklerinin altını çizdi. Aldıkları sıvının yüzde 48’ini su harici içecekler oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Vural, çocukları susuzluklarını gazlı içecekler gibi şekerli içeceklerle gidermek yerine mutlaka yaşam için temel gereksinim olan su içmeye yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Çocuklarda yüzde 1-2 oranındaki su oranı kaybı ergenlik öncesi çocuklarda fiziksel ve zihinsel performansı olumsuz etkiler. Su tüketiminin arttırılması ise görsel dikkat ve hafızayı destekler, çocuklarda obezite riskini önler. Yeterli miktarda su tüketimi dengeli ve yeterli beslenmenin ayrılamaz bir parçasıdır. Bebek ve çocukların vücutlarındaki su oranı yetişkinlere göre daha yüksektir. Yetişkinlere göre daha fazla sıvı kaybederler. Dolayısıyla yetişkinlere göre daha fazla sıvı alımına ihtiyaçları vardır ancak çocuklar susadıklarının her zaman farkına varmayabilir. Çocukların su tüketimini takip etmek ve su içmelerini anımsatmak bizlerin sorumluluğundadır. Aileler çocuklarının yeterli miktarda sıvı tüketip tüketmediklerini düzenli olarak takip etmeliler. Çocukların sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi için onları su içmeye teşvik edelim. Onlara su içmeyi hatırlatalım ve ne kadar su tükettiklerini kontrol edelim. Güne su içerek başlamalarını sağlayalım. Beslenme çantalarında suyu mutlaka bulunduralım. Kendimiz yeterli miktarda su tüketerek onlara rol model olalım.

ÇOCUKLARA SU TÜKETİMİNİ ALIŞTIRIN

Danone’un "su tüketimi konusunda farkındalık yaratmak ve sağlıklı su tüketimine teşvik etmek" misyonuyla sağlıklı su tüketimini sağlamayı görev edindiklerini belirten Hayat Su Genel Müdürü Yeşim Güra: “32 senedir ambalajlı su pazarındaki köklü ve yenilikçi markalardan biri olarak Türkiye’deki her bebek ve çocuğun sağlıklı su tüketmesi vizyonumuzla, çocuklara sağlıklı su tüketimini aşılamak bizim görevimiz. Portföyümüze baktığımızda 6 ay-3 yaş arası bebeklere, bebeklere özel ambalajlı ürünümüzle, okul öncesi çocuklara, çocuk serimizle hitap ettiğimizi gördük. 2010 yılında Türkiye’nin ilk çocuklara özel ambalajlı sularımızla bu kategorinin yaratıcısı olduk. Şimdi ise çocuklarımızın su içme alışkanlıklarını kazandıkları, öğretmenlerin ve ailelerin yönlendirmeleriyle şekillendiği çok kritik bir dönem olan ilkokul dönemine yöneliyoruz. Bu yaş aralığındaki çocuklar için de yeni Hayat Su Maskot ambalajlarımızı sunuyoruz. En sevilen film karakterleriyle hayat bulan yeni Hayat Su Maskotlarımızla artık her yaştan çocuk su içerken eğlenecek. Portföyümüz Disney’in en çok izlenen filmlerinden Karlar Ülkesi ve Star Wars karakterlerinden oluşuyor. Çocuklar için adeta oyuncak haline gelen Maskotlarımızla su içme alışkanlığını aşılayabileceğimize inancımız tam. Güçlü bir iletişim planı ile çocuklara ve ailelere ulaşarak sağlıklı su tüketimini onlara aşılamayı hedefliyoruz.'' diye konuştu. Dünya standartlarındaki kalite anlayışıyla tüketicilerine en yüksek standartları sunan Hayat Su, Maskot ürünüyle çocuk suyu kategorisinin yaratıcısı ve pazar lideri olarak çocuklarda su tüketimini teşvik etmeye devam ediyor; çocuklarına su içirmek isteyen annelerin ise en büyük yardımcısı oluyor.

