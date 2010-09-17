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Türkiye'de Anne Babalık Kursları

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Türkiye'de Anne Babalık Kursları
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Anne babalık kurslarının geçmişi ve uygulanışı konusunda Türkiye hangi aşamada?

Türkiye'de anne babalık kursu son 20 yıldır var. Açılan anne baba okullarından ilki, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Prof. Dr. Haluk Yavuzer'in öncülüğüyle açılmıştır.

Bu kursa aynı bölümden hocalar da katkıda bulunmuş ve kursa katılan anne babalara sertifika verilmiştir.

Bu kursta ailelere çocukla iletişim, çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, ergen psikolojisi, çocuk yetiştirme metodları konularında bilgiler verilmiş ve aileler çok memnun kalmışlardır. Bu sebeple kurslar sonraki yıllarda da devam etmiş ve faydalı olmuştur.

Günümüzde de bu tür kurslar, çeşitli özel danışmanlık merkezleri, dernekler, okullar, belediyeler tarafından açılmaktadır. Anne babalık kurslarının asıl amacı geleceğe daha sağlıklı bireyler yetiştirmektir ve bütün aileler bu konuda hassasiyet göstermelidir.

Psikolojik Danışman, Pedagog
Aykut Akova

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