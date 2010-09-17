Türkiye ve Dünyadan Doğum Hikayeleri

Şebnem Susam-Sarajeva'nın derlediği, Kuraldışı Yayıncılık tarafından yayımlanan "Doğal Doğuma Doğru" isimli kitapta Türkiye ve dünyadan yirmi annenin doğum hikayesi sizleri bekliyor.

Hikâyeler çok çeşitli. Her birinde, hamileliğin ve doğumun yeni bir yüzü çıkacak karşınıza, yeni şeyler öğreneceksiniz. Ortak noktalarıysa, Türkiye gibi sezaryen oranları % 60 ila 80 arasında değişen bir ülkede yaşayıp da doğal ya da normal bir doğum yapabilmek için pek çok şeyi göze almış olmaları.

Böyle bir doğumun hem kendileri, hem de bebekleri için en iyi başlangıç olduğunu bilmişler. Bu amaçla okumuşlar, araştırmışlar, gerekirse birkaç defa doktor değiştirmiş, son dakikada bir hastaneden öbürüne geçmişler. Kalkıp dünyanın öbür ucuna gitmişler doğal yolla doğurabilmek için ya da dünyanın öbür ucundan ebe çağırmışlar, kendi evlerinde doğurabilmek için. Yeter ki, kendilerini destekleyen kişiler de doğumun doğallığına inansın, onların kararlarını saygıyla karşılasın, onlara ve vücutlarına güvensin...

Bize en çok destek olabilecek kişileri bulmak da, yine kendimize düşüyor. Eğer “cici kız” olmayı hayatta ilk kez bir kenara bırakacaksak, işte size en uygun zaman! Kuzu kuzu doğum masasına yatmak yerine, dişi aslan kesilip de doğurmak gerek.