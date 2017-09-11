Türkiye’nin ”Yardım Eli” hareketi

Projenye ilham veren Enabling The Future Hareketi doğuştan parmakları olmayan bir çocuğa robot el (mekanik el) yapan iki kişinin bunu açık kaynaklı olarak paylaşması ile başlayan ve zamanla tüm dünyadan insanların katılımıyla gelişen bir hareket. Kısaca protez ihtiyacı duyan bireylere, özellikle çocuklara kişiye özel ölçü ve niteliklerde 3 boyutlu yazıcılarla üretilmiş, ekonomik ve kullanılabilir robot el uygulamalarının paylaşıldığı bir platform.

ROBOTEL İHTİYACI VE SEBEPLERİ

ABS (Amniotic Band Syndrome) doğuştan itibaren çocukların gelişiminde özellikle uzuvları etkileyen bir hastalık. ABS hastalığına ek olarak tramva sonucu uzuv kayıpları da özellikle parmak ve el bölgesinde oldukça yüksek oranlarda görülüyor.

Dünyada protezlerin çoğunda hareket kabiliyeti özellikle el ve parmak protezlerinde ikinci planda kalmış durumda. Bunun yanı sıra mevcut protezler gelir seviyesi orta ve düşük olan ailelerin karşılayabileceği fiyatlardan çok yukarıda.

Bu nedenlerle tüm dünyada çocuklarda protez takma süreci sıkıntılı; çünkü gelişimiyle birlikte sık sık değiştirilme zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çoğu gelişimini tamamlayana kadar protezden yoksun kalıyor.

Kısaca Roboteller çok kullanışlı; çünkü hem ucuz hem fonksiyonel. Ancak özellikle protez çağına gelene kadar çocuklara hayat kalitelerini büyük oranda yükseltecek bir çözüm sunuyor.

NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Robotel’de gönüllü olup destek olmak için tasarımcı ya da üretici olmaya gerek yok! İhtiyaç olan özellikler heves ve özveri. Robotel’deki süreçler başvuru, duyuru ve tespit, belgeleme & ölçü alımı, tasarım, baskı & montaj ve en sonunda teslim ve kontrol. Bununla birlikte gönüllüler bu süreçlerin dışında da destek olabiliyor. Bağış yapma/toplama, organizasyon, dokümantasyon, moderasyon ve bunun gibi konularda da çalışabiliyorlar.

Robotel gönüllülük formunu www.robotel.org/gonullu-formu/ adresinden doldurarak sisteme kayıt olunabiliyor. Detaylı bilgi için organizasyon ekibiyle görüşerek ya da Robotel aylık toplantılarına katılarak (genellikle her ayın son haftası) ilerlenebiliyor.

Robotel Türkiye ekibi gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirdikten sonra gönüllülere çağrıda bulunuyor. Her vaka için isteyenlerden ekipler oluşturuluyor. Tüm süreci bir kişi veya bir ekip takip edebiliyor, ya da yardımlaşma ile ortak bir çalışma yapılabiliyor. Sonrasında Robotel teslimi ile uyumu ve çalışırlığı kontrol edilip eğer bir değişiklik veya iyileştirme gerekiyorsa tasarım sürecine geri dönerek işlemler tekrarlanıyor.

Detaylı bilgi için: www.robotel.org