Türkiye’nin ilk yat festivali “Turkcell Platinum Hisarönü Aegean Yachting Festival” Muğla’nın Hisarönü ilçesindeki Martı Marina & Yacht Club’da yapıldı. 19-21 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleşen festivale yelken dünyasında efsane olmuş kişiler katıldı. Üç günlük festival programı kapsamında düzenlenen “Hazine Avı” yarışması büyük ilgi gördü.

Türkiye’de ilk

Türkiye’de ilk kez bu yıl düzenlenen yat festivaline yerli ve yabancı denizciler yoğun ilgi gösterdi. Muğla’nın Hisarönü ilçesindeki Martı Marina&Yacht Clup ve Turkcell Platinum işbirliği ile gerçekleştirilen festival, bu alanda yapılacak olan diğer festivallere de örnek teşkil ediyor.

Martı Marina & Yacht Club Genel Müdürü Fatih Dağıstanlıoğlu festivalle ilgili yaptığı açıklamada “Ege Yat Festivali’yle sadece Türk yelkenciler değil, Ege’de seyreden tüm yelkencilere yatlara, klasik yatlardan dev yatlara birçok farklı kategoride tekne, tekne sahipleri ve deneyimli yelkenciler ile buluştu. Festival boyunca denizcilik sektörüyle ilişkin marka ve ürünler bir araya geldi. Festival, bireysel katılımcıların yanı sıra kurumsal olarak adını duyurmak isteyen yelkencilere de açık oldu. Şirketler, meslek örgütleri ve üniversiteler de dâhil denize gönül vermiş yerli ve yabancı tüm deniz severler festival sürecinde bir araya geldik ” dedi.

Turkcell Pazarlama Direktörü Dilara Demir Kısakürek ise “Ayrıcalıklar dünyası Turkcell Platinum ile 10 yıldır müşterilerimizin hayatlarına hız, konfor ve keyif katan çözümler sunuyoruz. Yoğun iletişim ihtiyacı olan müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onların hayatına daha fazla konfor katmak üzere geliştirdiğimiz Turkcell Platinum’u müşterilerimizin değişen ihtiyaçları doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. Hem iş hem sosyal hayatı yoğun olan müşterilerimize karada ve denizde nerede olurlarsa olsunlar, kapılarına kadar hizmet götürüyoruz. Türkiye’de ilk olan Ege Yat Festivali’ne verdiğimiz destekle de Türkiye’de son yıllarda gelişmekte olan yatçılığı daha da yaygınlaştırmayı hedefledik” diye konuştu.

4 bin yıllık geçmişi olan Tunç Çağı Batığı

Hisarönü Körfezi’ndeki doğal güzelliğin yanı sıra sualtı kültür mirası açısından da çok önemli bir yer. Binlerce yıllık batıklara ev sahipliği yapan körfezin dünyada bir eşi daha bulunmuyor. Bu özelliği ile de ilgi çeken Hisarönü, festival açısından da son derece önemli bir nokta! Yaklaşık olarak 4 bin yıllık geçmişi olan Tunç Çağı Batığı da körfezin en ilgi çeken yerlerinden biri…

Festival katılımcıları ile keyifli sohbet

3 gün süren festival kapsamında, birçok panel düzenlendi. Panele katılan konuşmacılar denizcilikle ilgili bilgiler verdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü görevlisi Yard. Doç. Dr. Nilhan Kızıldağ’ın Hisarönü Körfezi civarındaki 4 bin yıllık Tunç Çağı Batığını katılımcılara anlattı. Ayrıca festival konukları arasında bulunan ünlü yelkenci Meriç Köyatası deniz turizmi, çevre kirliliği ve yatlarda güneş panellerinin kullanılması konusunda açıklamalarda bulundu. Teknesi ile dünya turu yapan Türk yelkenci Tanıl Tuncel ise deniz severlere anılarını ve maceralarını paylaştı.

Hazine Avı

Çağlar öncesine ait batıkları ile dikkat çeken Hisarönü’nde, festival kapsamında bir de “Hazine Avı” yarışması yapıldı. Kayıp hazineleri bulması için ipuçları ile dolu birer haritası olan yelkenciler, hazineleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Bir gün boyunca süren yarışta hazineleri bulan 3 teknenin ekibi ödüllendirildi.

Dünya turu başladı

Türk yelkenciliğinin önemli isimlerinden biri olan Mustafa Yurtbulmuş da festival ile birlikte dünya turu macerasına başladı. Yurtbulmuş, teknesi “Balıkçıl” ile bu macerada 3 okyanus, 30 ülke, 38 liman ve yüzlerce adayı dümen suyunda bırakacak. Ortalama 30.000 deniz mili (55.000 km) seyir yapılacak ve seyahat en az 1.5 yıl sürecek.