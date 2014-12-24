Türkiye’nin ilk ve tek çocuk medya portalı yayında!

Cocukmedyasi.com, vizyona giren çizgi filmlerden, çocuk kitaplarına, uzman görüşlerinden miniklerin kritiklerine kadar, çocukları ilgilendiren yayın ve yapımları mercek altına alıyor. Aynı zamanda çocuk ve ebeveynlere medya okur yazarlığı kavramının altını çiziyor.

Ebeveynlerin ve çocukların bilinçli televizyon izleme kültürü ve yaşa uygun yayın ve yapımları tercih etmeleri için rehberlik etmeyi amaçlayan cocukmedyasi.com yapımların perde arkasını, sektörel haberleri ve röportajlara yer vermeye devam edecek.

Psikolog, pedagog, psikiyatristlerin görüşlerine yer vermeyi hedeflemekte. Aynı zamanda oyuncu, yönetmen, yazar ve çizerlerle özel röportajlar yayınlamakta.

Yayına 22 Aralık 2014' de başlayan cocukmedyasi.com, ünlü karikatürist Selçuk Erdem' le çocuk Mizah dergisi Süper Penguen üzerine bir röportajın yer aldığı özel içeriğiyle Türkiye' ye ve dünyaya "merhaba" dedi.