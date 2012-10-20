Türkiye’nin ilk ve tek Blues festivali “Efes Pilsen Blues Festival”, bu yıl 23. kez Türkiye yollarına çıkıyor. 20 farklı şehirde, 24 konserle unutulmaz bir Blues deneyimi daha yaşatacak festival, 2 Kasım’da Antalya’da başlıyor ve 8 Aralık’ta İzmir’de son buluyor.



Efes Pilsen tarafından Pozitif Live organizasyonuyla gerçekleştirilen, ülkemizin ilk ve tek blues festivali Efes Pilsen Blues Festival, 23. yılında yine tüm Türkiye’ye unutulmaz bir Blues deneyimi yaşatacak. 2 Kasım – 8 Aralık 2012 tarihleri arasında, 20 farklı şehirde, 24 konserle gerçekleştirilecek olan Efes Pilsen Blues Festival 23, bu yıl da Blues müziğin güçlü isimlerini ağırlayacak.

Blues’un yıldızları Efes Pilsen Blues Festival 23’te



Grammy ve Emmy başta olmak üzere pek çok uluslararası prestijli organizasyonda ödüle layık görülmüş olan armonika Blues üstadı Billy Branch ve grubu The Sons of Blues 23. Efes Pilsen Blues Festival için ülkemize geliyor. Billy Branch’ın özel bir konuğu da olacak. Genç yaşlarda Blues ve R&B seslendirmeye başlayan, kariyerinde Junior Wells, Jimmy Dawkins, Bobby Rush, Buddy Guy, Albert King, Professor Eddie Lusk ve B.B. King gibi önemli isimlerle beraber aynı sahneyi paylaşan, Mississippili Blues sanatçısı Zora Young.

Festival kapsamında ayrıca Teksas Blues tarzının en önemli temsilcilerinden olan elektronik Blues gitaristi Smokin’ Joe Kubek & Bnois King ile 2009 Blues Müzik Ödülleri’nde “En İyi Yeni Sanatçı” ödülü, 2010 ve 2011’de “En İyi Baterist” ödülüne layık görülen, Legendary R.L. Burnside’ın torunu ve dünyanın en iyi davulcularından Cedric Burnside yer alıyor.

27808 sayılı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda bu yıl, 24 yaş ve üzeri müzikseverlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek Efes Pilsen Blues Festival 23’ün biletleri, Biletix’ten satışa sunuluyor.

Efes Pilsen Blues Festival 23 kapsamında Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Mersin, Adana, Hatay, KKTC, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Edirne, Çanakkale ve İzmir’de toplam 24 konser gerçekleştirilecek.

Efes Pilsen Blues Festival 23 Programı



• 2 Kasım 2012, Cuma Antalya Ramada Plaza Antalya

• 3 Kasım 2012, Cumartesi Denizli Richmond Pamukkale SPA Hotel

• 4 Kasım 2012, Pazar Konya Konya Dedeman Otel

• 6 Kasım 2012, Salı Kayseri Hilton Kayseri

• 8 Kasım 2012, Perşembe Mersin Mer-Yat Merada Center

• 9 Kasım 2012, Cuma Adana HiltonSA

• 11 Kasım 2012, Pazar Hatay Anemon Antakya Otel

• 13 Kasım 2012, Salı KKTC Jasmine Court Hotel - Disco

• 14 Kasım 2012, Çarşamba Gaziantep Kalender Plaza

• 16 Kasım 2012, Cuma Diyarbakır The Green Park Hotel

• 18 Kasım 2012, Pazar Erzurum Polat Renaissance Hotel

• 20 Kasım 2012, Salı Trabzon Zorlu Grand Hotel

• 22 Kasım 2012, Perşembe Ankara Bilkent Otel

• 23 Kasım 2012, Cuma Ankara Bilkent Otel

• 24 Kasım 2012, Cumartesi Ankara Bilkent Otel

• 26 Kasım 2012, Pazartesi Eskişehir 222 Park

• 27 Kasım 2012, Salı Bursa Bursa Suare

• 28 Kasım 2012, Çarşamba Balıkesir Asya Pamukçu Termal Otel

• 30 Kasım 2012, Cuma İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu

• 1 Aralık 2012, Cumartesi İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonu

• 4 Aralık 2012, Salı Edirne RYS Otel

• 5 Aralık 2012, Çarşamba Çanakkale Kolin Hotel

• 7 Aralık 2012, Cuma İzmir İzmir Arena

• 8 Aralık 2012, Cumartesi İzmir İzmir Arena

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