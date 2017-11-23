Türkiye’nin ilk “Prematüre Bebek Bakımı” kitabı

Alanında bir ilk olan bu 250 sayfalık zengin kaynak, her yıl Türkiye’de doğan 150 bin prematüre bebeğin ailesine ışık tutacak. 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Farkındalık Günü vesilesiyle okuyucuyla buluşan kitapta, 25 farklı uzmanın görüşlerine ve ebeveynlere kılavuzluk edecek bilgilere yer veriliyor.

Prematüre doğmuş ve bugün 9 yaşında sağlıklı bir çocuğun annesi olan İnci Candemir, prematüre bebeklere verilen tıbbi hizmet kadar, süreçte sıkıntı yaşayan ailelere rehberlik edilmesinin de hayati önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“BUGÜNE DEK NE YAZIK Kİ ÜLKEMİZDE PREMATÜRE BEBEK SAHİBİ

ebeveynlere destek sağlayabilecek bir kaynak bulunmuyordu. Oğlumu umutla ve sağlıkla büyütürken prematüre bebek ailelerine ışık tutmaya da gönül verdim. Bu kitabımı, yenidoğan yoğun bakım uzmanından psikologa, çocuk hekiminden konuşma terapistine farklı unvanlardan 25 değerli isimle görüşerek hazırladım. Anne babalara yol gösteren, çare sunan ve ümit aşılayan bir kaynak olmasını diliyorum.”

DÜNYADA HER 10 BEBEKTEN 1’İ ERKEN DOĞUYOR

Dünyada hamileliklerin yüzde 11’i, yani her 10 doğumdan 1’i prematüre doğum ile sonuçlanıyor ve 37’nci haftadan önce doğan bebekleri çeşitli sağlık riskleri bekliyor. Erken doğum ile sonuçlanan hamilelikler annede bedensel ve ruhsal travmalara sebep oluyor. Kuvözdeki bebeğinden uzak kalan anne, yaşadığı belirsizlik nedeniyle korku, çaresizlik ve suçluluk gibi baş edilmesi güç duygularla karşı karşıya kalıyor. Hastaneden taburcu olan bebeğin beslenmesi ve bakımı gibi birçok soru karşısında yaşanan bilgi eksikliği ise ebeveynin kaygılarını artırıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE AİLELERİN DENEYİMLERİ BİRARADA

Kitabında bu yaygın meseleyi çok yönlü olarak değerlendiren Candemir, yenidoğan yoğun bakım uzmanı, psikolog, kadın doğum uzmanı, nörolog, çocuk hekimi, fizyoterapist ve konuşma terapisti gibi unvanlardan toplam 25 uzmanın görüş ve yönlendirmelerine yer veriyor.



Kitapta prematüre doğan bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde desteklenmesi için Aile Merkezli Bakım Uygulaması ve ebeveynlere süreçte düşen görevler anlatılıyor.



Prematüre bebeğin eve taburcu olduktan sonra beslenmesi, temel bakımı ve gelişimi gibi önemli konular bu başucu kitabında kapsamlı olarak yer alıyor.



Kitapta ayrıca 9 prematüre bebek ailesinin deneyimleri de birinci ağızdan okuyucularla paylaşılıyor.