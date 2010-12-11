Türkiye’nin İlk Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliği tarafından “2010 Okullarda” projesi kapsamında Türkiye’de ilk kez düzenlenen “İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali” başladı.

25 Aralık tarihine kadar devam edecek “Değişiyorum Farkında mısın?“ konsepti ile “DEĞİŞİM” temasını işleyen Bienal'e çocuklar ve gençler; resim, heykel, seramik, fotoğraf, düzenleme, video, müzik ve sahne performansları ile katılıyor.

Çocuklara ve gençlere yönelik güncel sanat etkinliklerini kapsayan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali etkinlikleri, Sanat Limanı (Antrepo 5), Haydarpaşa Garı, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bir ay sürecek bienale İstanbul’un 39 ilçesinde bulunan 2.500 okuldan 5000 öğrenci katılıyor. Bienale ayrıca, Anadolu’daki öğrenciler de TEGV(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) aracılığıyla katılıyor.

Dünyada birkaç ülkede yapılan, Türkiye’nin ise bu alandaki ilk Bienali olma özelliğini taşıyan “İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali”nin küratörlüğünü alanında uzman sanatçı ve eğitmenler, Gazi Selçuk, Leyla Sakpınar, Maria Sezer, Sonya Tanrısever, Esra Çelikkanat ve Özcan Yurdalan yapıyor.

Birçok performansın gerçekleşeceği Bienal ayrıca, kurulan atölyelerle çocukların ve gençlerin sanat üretiminde bulunacağı multidisipliner atölye çalışmaları ile de zenginleşecek.

Rezervasyon için:

Rezervasyon@cocukgenclikbienal.org

Telefon: 0530 290 34 58