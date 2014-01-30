Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo açıldı!

Eğlence-öğrence konseptinden yola çıkılarak tasarlanan Türkiye’nin ilk çocuk şehri KidzMondo, Beyrut’tan sonra İstanbul’da Trump Alışveriş Merkezi’nde kapılarını açtı.

Mimarisiyle gerçek dünyanın küçültülmüş hali olan ve yaklaşık 40 farklı meslek ünitesinin yer aldığı 4000 m2 büyüklükteki KidzMondo’da çocuklar seçtikleri işlerde çalışıp para kazanıyor, para harcıyor! Hayatı tıpkı büyükler gibi deneyimliyor, eğlenirken öğreniyor!

Dünyada çok yaygın olan ‘edutainment’ konsepti KidzMondo ile birlikte nihayet Türkiye’ye geldi. Edutainment; education (eğitim) ve entertainment (eğlence) kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Yani eğlence&öğrence… Tamamen kendileri için tasarlanmış KidzMondo’da çocuklar eğlenirken öğreniyor.

KidzMondo Trump İstanbul, çocukların hakimiyetinde olan kocaman bir şehir. Sokakları, caddeleri, meydanları, binaları, masmavi gökyüzü… Çocuklar bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını alıyor, güvenlik bantları olan kidzbantlarını bileklerine takıyor. Onlar artık birer KidzMondo vatandaşı, yani Kidizen!

Üniformalarını giyip işbaşı yapıyorlar!

Kidizenler bu şehirde çalışıyor, para (Kidlar) kazanıyor, ister harcıyor ister biriktiriyor! Yaklaşık 40 farklı meslek ünitesinden istediklerini seçiyor, üniformasını giyiyor, işinin başına geçiyor. Doktor olduysa hasta tedavi ediyor, itfaiyeciyse yangın söndürüyor, pilotsa uçak kullanıyor. Ve yaptığı tüm işlerin karşılığında maaşını, yani Kidlar’ını kazanıyor. Kısacası çocuklar bu şehirde büyüklerin dünyasını deneyimliyor, yaşamın ekonomik dengesini kavrıyor! Küçük meslektaşlarıyla birlikte çalışırken eğleniyor, eğlenirken tüm hayatı öğreniyor!

Ebeveynler çocuklarının yaratıcı yönlerini keşfedecek

4-14 yaş arası tüm çocuklara hitap eden KidzMondo Trump İstanbul, çocukların özgüven sahibi olmalarına, sosyalleşmelerine, meslekleri tanımalarına, yaratıcı düşünmelerine katkı sağlıyor.