Türkiye’nin ilk bebek radyosu açıldı!

İnternetten yayın yapan Radyo Bebek; ninni, şarkı, klasik müzik ve masaldan oluşan sadece bebeklere özel içeriğiyle Türkiye’nin ilk ve tek bebek radyosu olarak yayına girdi.

Herneva, bebeklere özel bir radyo kurarak internet medya – yayıncılık alanında bir ilke daha imza attı. Uzun ve özenli çalışmalar sonunda 1 Nisan 2013’te bebek radyosunun test yayınına başlayan şirket, Haziran ayı itibariyle www.radyobebek.com adresinde 7 gün 24 saatonline yayına girdi.

Radyo Bebek'in kurucusu Fatih Avcı, radyo içeriği oluşturulurken müziğin bebeklerin sosyal ve zihinsel gelişimine katkısı, öğrenme ve yaratıcılığı tetiklemesi, sakinleştirici etkisi gibi bilimsel gerçeklerden yola çıkıldığını ve uzmanlarla çalışıldığını belirtti. Radyo Bebek'i kurmaktaki amaçlarının, bebeklerin müzik yoluyla daha yaratıcı, iletişime açık ve huzurlu olmalarına katkıda bulunmak ve böylece ebeveynlere destek olmak olduğunu söyleydi.

Bugüne kadar Türkiye’nin ilk LGBT odaklı e-ticaret sitesi Morj.com, kaliteli müziğin adresi RadioMorjee, yaşam portalı Morjee.com gibi birçok projeye imza atan Herneva Internet Medya Yayıncılık’ın son projesi Radyo Bebek, iPhone uygulaması sayesinde de anne-babaların ihtiyaç duyduğu her yerde her an ulaşılabilir kesintisiz ve özel bir yayınla karşımızdadır.