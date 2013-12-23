Türkiye haritası dileklerle renkleniyor

Çanakkale Seramik, Dilek Haritası uygulaması ile Türkiye’nin Dilek Haritası'nı oluşturuyor.

Uygulamaya girenler, 2014 yılı dileklerinin ikonunu ve kendi bulundukları şehri seçiyorlar. Her ikonun farklı renkte olduğu bu uygulamada Türkiye haritası, katılımcıların dileklerine göre renkleniyor.

Örneğin, kendiniz için 2014 yılından mutluluk mu bekliyorsunuz? Mutluluk ikonunu tıklayıp ardından da bulunduğunuz şehri seçiyorsunuz. Hangi ikon yoğunluktaysa şehir, o ikonun rengini alıyor.

Uygulamanın sonunda ise sürpriz hediyeler var. Haydi siz de girin, bu keyifli uygulamada kendinize en uygun dileğin ikonunu seçin ve Türkiye’nin dilek haritasını oluşturmaya yardımcı olun.

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