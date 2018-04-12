Türkiye’deki Avrupa patentli tek prebiyotik karışım

Bebek beslenmesi alanında 121 yıllık uzmanlığa sahip Nutricia Araştırma Merkezi’nin 40 yıldır anne sütü üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkılarak geliştirilen Aptamil Çocuk Devam Sütleri, Türkiye’deki tek Avrupa patentli prebiyotik karışımı ile bebeklerin bağışıklığını destekliyor. Bağışıklık sistemleri desteklenen bebekler dış çevrenin olumsuz etkilerine karşı güçleniyor, böylece annelerin de içi rahat ediyor.

“PREBİYOTİKLERİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ ETKİLERİ VAR”

Aptamil Çocuk Devam Sütleri’nin bebeklerin bağışıklığıyla ilgili 40’a yakın klinik çalışması bulunduğuna dikkat çeken Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu, “Doğumdan itibaren, bebeğin bağışıklık sisteminin gelişimini sağlayan en önemli besin kaynağının anne sütüdür. Prebiyotikler ise anne sütünün hacim olarak en çok yer kaplayan bileşenlerinden birisidir. Bağırsaktaki yararlı bakterilerin sayısını artırarak, bağırsak florasının sağlıklı şekilde gelişmesi sağlar ve bebeğin bağışıklık sistemi üzerinde önemli rol oynar. Dolayısıyla anne sütünün içerisindeki prebiyotiklerin bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri vardır. Bununla birlikte anne sütü içeriğinde antikorlar ve diğer önemli bileşenler de bebeği enfeksiyonlara karşı korur. Bu doğrultuda bebeklerin güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olması için ilk 6 ay tek başına olmak üzere, en az 1 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi önemlidir” şeklinde konuştu.

